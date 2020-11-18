Коронавирус в Томске, последние новости на 18 ноября 2020 года: за сутки выздоровел 251 житель области, трое скончались

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 251 жителя региона Фото: Из открытых источников

18 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 16 050 человек. За сутки было выявлено 211 новых случаев заражения COVID-19. Трое томичей скончались.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 14 пневмония, у 128 – ОРВИ, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 251 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 10 551. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 60 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0. Фото: Из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 500,43.