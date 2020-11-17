Коронавирус в Томске, последние новости на 17 ноября 2020 года: за сутки выздоровело 149 жителей области

За сутки в Томской области было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Из открытых источников

За сутки в Томской области было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Из открытых источников

17 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 15 839 человек. За сутки было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 10 300 человек. Фото: Из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 149 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 10 300. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 60 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 30,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 484,8.