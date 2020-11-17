Верю – не верю: более 10% томичей отрицают существование COVID-19

Больше половины томичей говорят, что их коллеги или знакомые переболели COVID-19. Фото: из открытых источников

В Томской области в окружении у 78% жителей региона есть переболевшие новой коронавирусной инфекцией, а 16% респондентов переболели сами. Таковы данные всероссийского исследования, которое неофициально проводилось с 26 октября по 3 ноября среди пользователей сайта drom.ru.

В опросе приняли участие 22 233 человека, уточняет источник. Участники могли отметить несколько вариантов из предложенных. Отвечая на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?», больше половины томичей (56%) выбрали вариант «Друзья/коллеги/знакомые», 29% – «Родственники», 26% – «Знакомые знакомых», а 16% отметили вариант «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 12%, а «никто не болел» у 11% респондентов. Между тем столько же опрошенных – 11% – не верят в существования нового опасного вируса.

В целом по России 76% респондентов сообщили, что их знакомые переболели COVID-19. Вариант «Я сам» набрал 19%, «есть умершие» – 15%. Любопытно, что число людей, которые не верят в существование вируса, существенно сократилось с начала 2020 года. По данным сайта, в нынешнем феврале так считали 27% опрошенных, а сейчас за вариант «нет никакого вируса» проголосовало 11%. Больше всего тех, кто не верит в коронавирус, оказалось среди участников исследования из Сахалинской области – 18%.

К концу 2020 года реальность коронавирусной угрозы оставила мало поводов для сомнений. Фото: из открытых источников

Суточный рекорд: пятница, 13-е

Что бы ни думали «неверующие Фомы», действительность каждый день демонстрирует реальность коронавирусной угрозы. В пятницу, 13 ноября, в Томской области был зарегистрирован 221 случай заболевания COVID-19 – пока суточный рекорд для региона. Вчера оперштаб сообщил о 213 заболевших, сегодня, 17 ноября, их зафиксировано 205. Если это спад, лишь бы не сглазить наметившуюся тенденцию!..

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в 25 регионах, однако на большей части РФ ситуация стабилизируется. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 1,8 (Татарстан) до почти 62 (Карелия). Выше всего эти показатели в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком АО.

Видимо, анализ складывающейся в России ситуации подвигнул Роспотребнадзор на нововведения, касающиеся проведения тестов на COVID-19, а также выписки пациентов.

В постановлении ведомства, опубликованном 16 ноября, срок проведения ПЦР-тестов ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. (Можно предвидеть реакцию томичей, которые ждут результатов мазка из поликлиники по две недели.)

Этим же документом установлен минимальный суточный охват лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19: не менее 200 исследований на 100 тыс. жителей. Подчеркнем, что этот показатель по Томской области достиг уже 491,7.

Наконец, выздоровевших – или условно выздоровевших? – после COVID-19 разрешили выписывать при наличии только одного отрицательного ПЦР-теста. Причем независимо от того, проходило лечение в стационарных или в амбулаторных условиях.

«Пациентооборот» в медучреждениях, наверное, увеличится. Увы, медики не скрывают: тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40%, прежде всего, из-за неправильного забора материала у человека. Так что скорость выписки не стоит приравнивать к точности диагноза.

Роспотребнадзор ограничил срок проведения ПЦР-тестов в лабораториях 48 часами. Фото: из открытых источников

Регионы выживают в одиночку

Вчера, в понедельник, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул: комплексного плана по ограничениям в России в связи с пандемией нет.

Динамика развития эпидемии в субъектах РФ разная, заметил Песков, соответственно, ограничения по коронавирусу вводятся в рамках предоставленных регионам особых полномочий. «Главы регионов сами принимают эти решения, основываясь на информации «с земли» о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», – считает он.

Томские власти, признаем, пока весьма умерены в ограничениях для населения и бизнеса. «В целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и т. д., проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача», – изо дня в день напоминает региональный оперштаб.

…Жаль, если нашим «Фомам неверующим» эти рекомендации не указ.