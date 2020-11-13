Мэра Томска Ивана Кляйна вывели из здания администрации в наручниках

Градоначальник возглавляет администрацию Томска с 2013 года. Фото: из открытых источников

Сегодня утром, 13 ноября, томский градоначальник задержан правоохранительными органами. Как рассказали редакции «КП-Томск» очевидцы события, уже всколыхнувшего город, мэра Ивана Кляйна прямо с селекторного совещания вывели в наручниках.

Удалось выяснить, что сейчас на месте работают сотрудники региональных управлений Федеральной службы безопасности и Следственного комитета; в составе опергруппы – более 10 человек. Впрочем, пока в региональных управлениях следственного комитета и ФСБ пока информацию официально не комментируют.

По словам пресс-секретаря Следственного управления СК РФ по Томской области, в настоящий момент согласовывается информация официального пресс-релиза, который будет опубликован. В комитете по информационной политике городской администрации (пресс-служба) на звонки журналистов «КП в Томске» не отвечают.

По одной из неофициальных версий, о которой стало известно «КП», задержание мэра города Кляйна связывают с деятельностью компании «Томское пиво», которая принадлежит семье градоначальника. Также в качестве версий называют земельные отношения муниципалитета и городское благоустройство, на которое шли федеральные деньги. Данная версия не подтверждена.

Напомним, что в июле 2020 года силовиками был задержан заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Суд заключил Сурикова под стражу на два месяца; с поста вице-мэра он уволился.

Биография мэра Томска Ивана Кляйна

Иван Григорьевич Кляйн родился 8 июня 1959 года в селе Ромадан Семипалатинской области (Казахстан).

В 1976 году с золотой медалью окончил среднюю школу в городе Панфилов Талды-Курганской области. До призыва в армию работал слесарем на заводе. В 1979 году поступил в Томский политехнический институт, после окончания которого в 1984-м работал мастером на приборостроительном заводе в городе Фрунзе.

С 1985 года – главный механик на Томском пивоваренном заводе. С 1987 года – главный инженер завода, в 1991-м назначен на должность директора. С 1994-го по 2013 год – генеральный директор ОАО «Томское пиво». После ухода Кляйна с поста гендиректора предприятие возглавила его супруга Галина.

Депутат Законодательной думы Томской области четырех созывов (1997-2013 годы).

В октябре 2013 года Иван Кляйн был избран мэром города Томска; на выборах 9 сентября 2018 года переизбран на второй срок.

В марте 2020-го Кляйн прославился тем, что в рамках церемонии вручения наград меценатам Томска по итогам 2019 года наградил почетным знаком свою жену – генерального директора ОАО «Томское пиво» Галину Кляйн.

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