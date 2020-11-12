В основе всего - начальная школа

Во время конкурса в позитивной атмосфере смогли пообщаться молодые и более опытные педагоги.

Его организаторами стали специалисты Института детства Томского государственного педагогического университета. Основная цель конкурса - выявить и поддержать талантливых педагогов начальной школы, являющихся выпускниками ТГПУ, содействовать их профессиональному росту, повысить престиж и статус учителя в обществе.

К участию присоединились творчески работающие учителя из разных учреждений Томской области, а в финале встретились пять педагогов, прошедшие на высшем уровне этапы отбора. Решающий тур конкурса прошел в дистанционном формате. Учителя представили самопрезентацию, видеоурок и его анализ, а также поучаствовали в профессиональном разговоре на актуальные проблемные темы.

По итогам конкурса первое место завоевала Ольга Петрова (СОШ № 47), второе - Тамара Яковлева (Академический лицей им. Г.А. Псахье), третье место заняла Галина Мордовина (СОШ № 58).

Как отметили в вузе, несмотря на дистанционный формат проведения, конкурс позволил увидеть интересный педагогический опыт учителей начальных классов - выпускников ТГПУ, создать позитивную атмосферу и условия для профессионального общения между молодыми и уже опытными педагогами.