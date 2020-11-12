Коронавирус в Томске, последние новости на 13 ноября 2020 года: за сутки в регионе выздоровел 121 местный житель

Количество новых заболевших в регионе находится на высоком уровне Фото: из открытых источников

На утро 13 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 14 777 человек. За сутки были выявлены 212 новых случаев заражения COVID-19, эта цифра близка к антирекорду региона за все время пандемии.

Данные статистики на 13 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 31-го пневмония, у 130-ти – ОРВИ, у 51-го человека инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 121 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 459. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 33 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 35,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 452,2.