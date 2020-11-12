Тропинки к школьному порогу

Средняя школа деревни Черная Речка в прошлом году отметила юбилей – ей исполнилось 40 лет. В ней создана хорошая мультикультурная среда. При постоянном сотрудничестве с областным центром татарской культуры в школе проходят различные мероприятия, например, состязания для мальчиков «ЯшьБатыр», призерами которого в этом году стали Данил Апсалясмов, Тамерлан Муллакаев и Анвар Аминов.

Наша Черная Речка – старинное татарское поселение, возникшее около 400 лет назад. Свое имя оно получило от названия реки «Черная», на берегу которой оно появилось, (другое название деревни - Абытай).

Долгие годы в нашей деревне действовала лишь начальная школа, а в 1979 году появилась сначала восьмилетняя школа, затем она была преобразована в среднюю школу. Появление средней школы и строительство нового школьного здания совпали с годами расцвета одного их крупнейших в Томской области сельхозпредприятия. Тогда же у нас появился свой музей. Он был организован в центре села и до сих пор бережно сохраняется, число экспонатов увеличивается.

При музее, которым много лет руководит ветеран педагогического труда Екатерина Порфирьевна Сергеева существует клуб юных краеведов, который сохраняет память о прошлом, боевых подвигах и трудовых биографиях земляков. Ребята отлично знают историю своей деревни, проводят экскурсии по музею, пополняют его фонд экспонатами. Музей д. Черная речка постоянно участвует в интересных проектах и становится победителем районных и областных конкурсов. Наша школа тесно сотрудничает с музеем и на ее базе создана одна из этнокультурных площадок образовательных учреждений области.

Также ученики нашей школы активно участвуют в общественной жизни села. Так недавно наша команда заняла второе место в областном экологическом конкурсе «По лесным тропинкам», успешно пройдя все этапы экологической викторины и выпустив газету, посвященную теме сохранения природы малой родины.

Активисты экологического движения также подтверждают слово делом – в прошлом году старшеклассники вышли на субботник и благоустроили все стихийно возникшие тропинки, ведущие к школе. Теперь путь к знаниям проходит для нас по более чистым тропам.