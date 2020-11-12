Пишем вместе литературную летопись города

Как много среди ребят тех, кто увлекается разными видами творчества! Кто-то в музыкальном ансамбле участвует, кто-то в кружки рукоделия записан…

А наша литературная студия «ЮГ», которая уже двадцатый год действует при Доме детского творчества «У Белого озера», помогает найти свой творческий почерк тем, кто хотел бы стать поэтом или писателем. Под руководством томской сказочницы Татьяны Мейко ученики разных томских школ создают новые стихи и рассказы, выпускают собственные журналы и небольшие книжки, а также участвуют в издании серьезных, взрослых журналов.

Совсем недавно студия «ЮГ» одержала победу в областном конкурсе литературных объединений. Мы победили в состязании, в котором участвовали как взрослые литобъединения, так и детско-юношеские. В итоге большая подборка стихов юных авторов была опубликована в областном литературно-краеведческом журнале «Начало века».

А сейчас готовится к печати специальный выпуск детского журнала «Енот», целиком посвященный юбилею Победы. Юные авторы отдали в журнал свои произведения на тему Великой Отечественной войны, некоторые даже сами их проиллюстрировали. Наградой победителю станет публикация фотографии на обложке этого журнала. Я также вошла в число победителей конкурса рисунков.

В прошлом году ДДТ «У Белого озера» исполнилось 35 лет, и еще одним из приятных сюрпризов к его юбилею стала публикация стихотворений одной из участниц литстудии «ЮГ» Ангелины Бан, на страницах знаменитого журнала «Мурзилка». Сейчас наша студия готовит к печати очередной номер газеты с произведениями юных авторов.