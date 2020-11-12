«Золотая Малина» дает плоды в любой сезон

В нашей школе уже второй год работает школьная редакция новостей под названием «Золотая Малина». Она знакомит всех желающих с новостями Малиновской средней школы в специальной одноименной группе в соцсетях и представляет видеоролики с новостями. Все школьники любят читать новые выпуски «Золотой Малины», а видеосюжеты набирают рекордное количество просмотров.

Дайджест новостей октября был особенно популярен, ведь все соскучились и по учебе, и по живым новостям. Из него можно было узнать, что недавно ученики 5-11-х классов приняли участие во Всероссийской экологической акции #Вместеярче. Из нашей школы в ней участвовали 106 человек. За время акции ребята ответили на вопросы викторины, поучаствовали в квесте, очистили территорию от мусора, а также представили на конкурс плакаты и рисунки на тему экологии и защиты природы.

– Я была удивлена, что ребята были очень увлечены этим мероприятием, что ученикам это действительно нравилось, – поделилась с корреспондентом «Золотой Малины» своим мнением организатор акции в нашей школе, педагог Мария Игнатьевна Болденкова. – Ученики с большим удовольствием не только смотрели видеоролики, но и принимали участие в уборке мусора!

Будем надеяться, что такое доброе дело войдет в привычку – как и чтение хороших книг. Об этом шел разговор на творческой встрече с писателем Александром Пановым, которая прошла в режиме онлайн, но была очень интересной. Мы послушали стихи томского поэта и приняли участие в увлекательной игре. Ребята угадывали название фильмов, герои которых читают в кадре книги, а еще должны были назвать, кто из классиков является автором текста песни, звучащей в современном стиле в наши дни. Я даже не мог бы подумать, что Баста, Миша Марвин, Noize MC, «Сплин» исполняют произведения на стихи Есенина, Мандельштама, Маяковского и Фета. Но особенно интересно было послушать перепев на новый лад стихотворения Пушкина «Узник»! Видеоконференция помогла ученикам задуматься о том, как интересно читать книги.