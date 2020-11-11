Коронавирус в Томске, последние новости на 12 ноября 2020 года: свободный коечный фонд в регионе сократился до 35,6%

Еще три человека умерли от коронавируса в Томской области Фото: из открытых источников

На утро 12 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 14 565 человек. За сутки были выявлены 194 новых случая заражения COVID-19, этот показатель ниже нового антирекорда региона (215).

Данные статистики на 12 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 102-х – ОРВИ, у 66-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 114 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 338. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 27 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 35,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 446,4.