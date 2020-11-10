Коронавирус в Томске, последние новости на 11 ноября 2020 года: количество заболевших в регионе достигло 14 371 человека

Количество заболевших коронавирусом в Томской области продолжает увеличиваться Фото: из открытых источников

На утро 11 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 14 371 человека. За сутки были выявлены 215 новых случаев заражения COVID-19, этот показатель стал новым антирекордом региона.

Данные статистики на 11 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 22-х пневмония, у 110-ти – ОРВИ, у 83-х человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 103 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 224. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 42 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 34,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,07.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 437,4.