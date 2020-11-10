«Страшилки» против правды: почему COVID-19 в Томской области не отступает

Медики настоятельно советуют: не стоит сдавать ПЦР-тесты просто так, на всякий случай. Фото: из открытых источников

Медики настоятельно советуют: не стоит сдавать ПЦР-тесты просто так, на всякий случай. Фото: из открытых источников

Либо времени дали мало, либо предохранялись мы не слишком усердно. Число заболевших в течение суток в минувшие выходные вновь перевалило за 200. Судя по количеству открытых носов, увиденных автором воскресным вечером в магазине популярной розничной сети, второе вернее. Мы продолжаем соблюдать режим самоизоляции ради проверяющих, а не ради себя. Умный город по-прежнему заражен ковид-диссидентством.

Стар и млад не желают верить в «страшилки». Понимают, насколько серьезна ситуация, только те, кто столкнулся с болезнью в ближнем кругу и на своей шкуре понял, что это такое – когда человеку совсем плохо, а скорая помощь едет три дня. Потому что в «скорой» половина врачей лежит с «короной», а в колл-центрах и на «горячих линиях» сидят студенты. Но хотя бы туда стало можно дозвониться, раньше это был пустой номер.

…В последний четверг месяца в областной Думе прошло очередное собрание. Традиционно в его повестке значился «Час губернатора» – это такой отчет первых лиц области на актуальную тему. А что может быть актуальнее на излете нынешней осени, чем коронавирус?

Томская область, к счастью, не лидирует в списке наиболее пострадавших территорий, хотя ситуация у нас довольно сложная. Потому что при довольно скромных абсолютных цифрах – 14 156 заболевших (на утро 10 ноября), что далеко от соседей-«рекордсменов», плотность заразы в нашем регионе гораздо выше. Населения в Новосибирской области примерно в 2,8, в Кузбассе – в 2,6 раза больше, и, если пересчитать количество заболевших в промилле (то есть на 100 тысяч населения), получается картина весьма тревожная. В чем дело, ведь область отнюдь не транзитная?

Вице-губернатор: «Один инфицированный без маски в маршрутке может заразить 30 человек в масках». Фото: из открытых источников

Фомы неверующие

Об этом областным депутатам на «Часе губернатора» и рассказывал Иван Деев. Вице-губернатора, отвечающего за социальные вопросы, думцы полтора часа слушали затаив дыхание. Потому что даже люди с дипломами медицинского вуза некоторых вещей, как оказалось, не знали.

Например, когда и почему надо (или не надо) делать тесты ПЦР на коронавирус. Что показывает, а что нет компьютерная томография. И даже как носить маску, будь она неладна.

Причин «томской аномалии», по сути, две: студенты и ПЦР-тесты. Первые в COVID-19 как проблему не верят: типа грипп, и тот страшнее. Оснований для легкомыслия хватает – молодые ковидом почти не болеют. Но вот беда: они его переносят, причем массово! Маски же носить не желают, и вообще правила самоизоляции не для них писаны.

– Один инфицированный без маски в маршрутке может заразить 30 человек в масках, которые едут с ним в одном автобусе, – говорит Иван Деев. – Потому что односторонняя защита обеспечивает безопасность всего лишь на 30%. Если же в масках оба, то защищенность уже 90%.

При этом, к сожалению, совершенно не работает маска, закрывающая только рот. Вирусы гнездятся в носу... «Аргумент «запотевают очки» – это смешно», – утверждает замглавы оперштаба. Как очкарик свидетельствую: вовсе не смешно, запотевают. Но что делать? Только терпеть.

Соблюдение дистанции, по мнению Деева, – тоже вполне действенная мера: «Я часто слышу: у нас все сотрудники в масках. Спрашиваю: и в кабинетах? – Да нет, не в кабинетах, конечно. – А сколько там человек? – Четверо. – Считайте, никакой изоляции нет. Надо максимально разреживать рабочие места, например, сдвигая часы работы. И всех, кого возможно, – на удаленный доступ».

Для пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области организована специальная горячая линия. Фото: из открытых источников

Тили-тили тесты, вирусное место

Вторая причина – это общая «продвинутость». По числу ПЦР-тестов Томская область едва ли не впереди России всей: при нормативе 110 на 100 тыс. населения (при выходе из третьей фазы самоизоляции) цифра достигает 402,7.

При этом значительная часть этих людей сдавала тесты по личной инициативе, за деньги. Стоит примерно 2 200 рублей, если с выездом на дом – вдвое больше. Для кого-то хороший бизнес...

К сожалению, объясняет Иван Деев, не вовремя сданный тест – хуже, чем его отсутствие. «Не стоит сдавать ПЦР-тесты на всякий случай», – настоятельно советует он. Сегодня любое медучреждение (мы не хотим никого обидеть!) – это вирусосборник. Тем более, лаборатория, куда априори приходят в основном зараженные люди.

– Сами по себе результаты ПЦР-теста мало о чем говорят, – полагает профессор-медик Деев. – Вы можете быть совершенно здоровы, но во время забора мазка «подхватить» вирус, оставшийся от вашего предшественника, или он попадет непосредственно в пробирку. И вы, будучи здоровы, получите положительный результат. Или наоборот: сдали тест рано, и он будет отрицательным.

И третий вариант: человек заражается непосредственно во время забора теста. Больной будет твердо уверен, у него «справка»... И заразит семью, коллег и просто случайных попутчиков.

Можно не верить в пандемию и при этом быть переносчиком коронавирусной инфекции. Фото: из открытых источников

Еще нелепее, считает замгубернатора, когда особо мнительные граждане сами себе «назначают» компьютерную томографию: «Это, между прочим, доза вдвое выше, чем при рентгене. К тому же это исследование не даст вам никакой полезной информации. Например, КТ показала, что у вас поражено 30% легких. Но то же самое вы могли получить при обычном ОРВИ».

– Такой уж у нас менталитет, – констатирует Иван Деев. – Компьютерный томограф – это дорого, это техника. А маска – всего лишь «тряпка». Но пользы от нее намного больше.