Коронавирус в Томске, последние новости на 9 ноября 2020 года: количество больных в регионе достигло 13 949 человек

Уровень заболеваемости ковидом в Томской области опять растет Фото: из открытых источников

На утро 9 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 13 949 человек. За сутки были выявлены 209 новых случаев заражения COVID-19, этот показатель приблизился к антирекорду региона (212).

Данные статистики на 9 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 97-ми ОРВИ, у 98 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 110 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 017. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 42 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 36,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 412,1.