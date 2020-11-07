Коронавирус в Томске, последние новости на 8 ноября 2020 года: за сутки в области выявлены 204 случая заражения

Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе опять превысил 200 человек в сутки Фото: из открытых источников

На утро 8 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 13 740 человек. За сутки были выявлены 204 новые случая заражения COVID-19, этот показатель пока не превысил антирекорд региона (212).

Данные статистики на 8 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 11-ти пневмония, у 116-ти ОРВИ, у 77 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 112 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 907. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 40 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 37,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 402,7.