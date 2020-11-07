Продолжение следует: купить новостройку в кредит под 6,5% томичи смогут до июля 2021 года

Согласно опросам, многие россияне считают момент благоприятным для покупки жилья. Фото: из открытых источников

Итак, действие льготной ипотеки с господдержкой, которая заработала в России 17 апреля в условиях пандемии, продлено до 1 июля 2021 года. Институт развития ДОМ.РФ (оператор программы) начал принимать заявки от банков на выделение дополнительных средств. Правительство РФ увеличило финансирование на 950 млрд руб., таким образом, общий лимит составит 1,85 триллиона.

Напомним, по сниженной ставке выдаются кредиты на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья от застройщика. По последним данным ДОМ.РФ, банки получили от россиян 838 тыс. заявлений и выдали 253,9 тыс. кредитов на 720,3 млрд руб. На сегодняшний день в программе участвуют около 60 российских банков и четыре некредитные организации.

По состоянию на 22 октября за время действия льготной ипотеки жители Томской области заключили с банками 1 166 договоров на выдачу ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Общая сумма по ним составила 2,752 млрд руб.

Льготная ипотека на новостройки задумана как мера поддержки строительной отрасли. Фото: из открытых источников

Томск: без особого ажиотажа

В нашем регионе банки приняли 3,7 тыс. заявок на льготное ипотечное кредитование, из них было одобрено около 2,6 тыс. По информации ДОМ.РФ, на отчетную дату томичам выдано 1 108 кредитов на 2,6 млрд руб. В среднем сумма банковского займа на новостройку составляет примерно 2,3 млн руб.

Судя по статистике оператора программы, преимущественно жители Томской области берут льготную ипотеку в Сбербанке. Далее по количеству выданных кредитов следуют Газпромбанк, ВТБ, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк; остальные банки заключили единичное число договоров.

Как сообщил Окружной информационный центр (Новосибирск), на 28 октября в Сибирском федеральном округе по льготной ставке 6,5% выдано более 21 тыс. кредитов на 47 млрд руб. Кстати, в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областях дополнительно действуют региональные программы льготной ипотеки с участием АО «ДОМ.РФ». Томская область среди лидеров ипотечного кредитования населения не фигурирует.

Доля жилья, приобретаемого в строящихся многоквартирных домах с помощью ипотечных кредитов, по России в целом сейчас достигает 80-90%, сообщил на днях Аналитический центр ДОМ.РФ. Ранее, до старта льготной ипотеки, эта цифра составляла порядка 50-60%.

Несмотря на явную популярность ипотеки с господдержкой, для приобретения жилья население страны использует и другие кредитные программы. Согласно отчету ЦИАН, основанному на информации Центробанка РФ, за III квартал 2020 года в Томской области было выдано 3 956 ипотечных кредитов. Прирост числа заключенных договоров составил 69% к аналогичному периоду прошлого года; в среднем по Сибирскому округу – 55%.

При этом лишь 11% от общего числа кредитов приходится на первичный рынок. В этом сегменте наибольший показатель в СФО зафиксирован в Новосибирской области – 33%.

Счастливое новоселье, увы, оборачивается для семьи годами выплат за кредит. Фото: из открытых источников

Накопил – квартиру купил

Как подсчитали эксперты Аналитического центра ДОМ.РФ, россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке в среднем в течение 21 месяца. В 2019-м этот показатель был на уровне 19,5 месяца.

Для расчета взят средний размер кредита в январе-сентябре 2020 года по регионам. Рассматривалась семья, в которой работают два человека, откладывающих 30% своей средней по региону зарплаты (на основе данных Росстата). Предполагалось, что размер первоначального взноса составляет 20% стоимости жилья.

Выяснилось, что у москвичей уходит на это два года, в Санкт-Петербурге – 22 месяца. Меньше всего времени требуется на сбор стартового взноса по ипотечному кредиту у жителей Уральского федерального округа – 18 месяцев, на Северном Кавказе намного больше – 29 месяцев. Томская область находится в зоне, где среднестатистической семье придется копить на ипотечный взнос от 19 до 24 месяцев. Примерно в той же ситуации наши соседи – Кемеровская, Новосибирская, Омская, Тюменская области.

По прогнозам, к концу 2020 года в России будет выдано более 1,5 млн ипотечных займов на общую сумму около 3,7 трлн руб.

Ранее опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ показал, что в сентябре доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года – 44%. Видимо, такой результат показывает, что россияне все-таки не теряют уверенности в собственном финансовом благополучии и стабильности экономики в целом.