Коронавирус в Томске, последние новости на 7 ноября 2020 года: общее количество заболевших в регионе достигло 13 536

В последние дни суточная заболеваемость ковидом находится примерно на одном уровне Фото: из открытых источников

На утро 7 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 13 536 человек. За сутки были выявлены 199 новых случаев заражения COVID-19, показатели пока остаются ниже антирекорда региона (212).

Данные статистики на 7 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 49-ти человек, у 142-х признаки ОРВИ, у восьми - пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 86 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 795. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 47 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 391,2.