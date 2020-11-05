Коронавирус в Томске, последние новости на 6 ноября 2020 года: тесты подтвердили выздоровление за сутки еще 161 жителя региона

Пока уровень заболеваемости коронавирусом в Томской области остается высоким Фото: из открытых источников

На утро 6 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 13 377 человек. За сутки были выявлены 193 новых случая заражения COVID-19, показатели остаются ниже антирекорда региона (212).

Данные статистики на 6 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 62-х человек, у 114-ти признаки ОРВИ, у 17-ти – пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 161 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 709. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 48 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 38,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 380,6.