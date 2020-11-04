Коронавирус в Томске, последние новости на 5 ноября 2020 года: число заболевших в области за весь период составило 13 144

Количество заболеваний в последние дни колеблется вокруг цифры 200 Фото: из открытых источников

На утро 5 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 13 144 человек. За сутки был выявлен 201 новый случай заражения COVID-19, это несколько выше показателей заболеваемости в последние дни, но ниже антирекорда.

Данные статистики на 5 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших у 21-го – пневмония, у 100 – ОРВИ, у 80-ти инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 81 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 548. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 45 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 374,9.