Праздник по-домашнему: сегодня Томская область и вся Россия отмечают День народного единства

Впервые День народного единства россияне отпраздновали в 2005 году. Фото: из открытых источников

Впервые День народного единства россияне отпраздновали в 2005 году. Фото: из открытых источников

По прошествии 15 лет поутихли споры вокруг все еще нового для России государственного праздника – Дня народного единства. Мы помним, конечно, что в период слома старого общественного строя эта дата пришла на смену потерявшему актуальность 7 ноября – Дню Великой Октябрьской социалистической революции. До 1991 года он отмечался как главный праздник во всех республиках Советского Союза.

В новых исторических условиях это событие утратило праздничный смысл, и государство вместе с общественностью попыталось найти другую отправную точку, другую дату, которая объединила бы многонациональную страну.

Идея отмечать 4 ноября День народного единства принадлежала Межрелигиозному совету России, члены которого обратились к председателю Госдумы с просьбой рассмотреть предложение и ввести новый праздник законодательно. В итоге он был утвержден Федеральным законом от 29 декабря 2004 года, а впервые отмечался уже в 2005-м.

Напомним, что история праздника связана с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли московский Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой (польские интервенты, как принято их именовать) отступил в Кремль, после чего сдался. Национально-освободительное движение, развернувшееся в России 400 лет назад, стало идеологическим обоснованием для нового «красного дня» в отечественном календаре.

В Томской области всегда мирно уживались представители многих национальностей. Фото: из открытых источников

Нас много, и мы – разные

Памятуя название и смысл государственного праздника, отметим, что в Томской области проживает 120 национальностей и народностей, включая 22 народности Севера. По данным администрации региона, русские составляют около 88% населения, татары – 1,6%, украинцы – 1,1%, немцы – 0,8%, чуваши, узбеки и азербайджанцы – по 0,4%, белорусы – 0,3% и так далее.

По информации Росстата, в нашем государстве уживаются и создают семьи представители 191 национальности. Любопытно, что примерно каждая десятая семья в РФ – полиэтническая. Более чем в 11% домохозяйств совместно проживают представители разных народностей.

Согласно переписи 2010 года, основной этнический костяк России составляли русские (77%), татары (около 4%), украинцы (1,35%), башкиры (1,1%), чуваши и чеченцы (по 1%); менее 1% населения у армян, аварцев, мордвы, казахов и азербайджанцев.

В 2020 году в связи с пандемией 4 ноября не планируются никакие массовые торжества. Фото: из открытых источников

Обойдемся без митингов

День народного единства является выходным, так что сегодня, 4 ноября, при стандартной рабочей неделе томичи отдыхают. Увы, в 2020 году праздничные планы изрядно подпортила пандемия COVID-19. В большей степени это коснулось официальных торжеств: обычно в этот день в Томске, как и по всей России, проводятся митинги, концерты и народные гулянья. Но нынче по очевидным причинам никаких массовых мероприятий не запланировано, а приуроченные к государственному празднику события в основном переместились в виртуальное пространство.

Накануне 4 ноября с поздравлением к жителям Томской области традиционно обратился губернатор Сергей Жвачкин.

– Дружба, отзывчивость и взаимопомощь веками царят на многонациональной российской земле. Свою большую лепту в укрепление этого мира вносит Томская область, – отметил глава региона. – В этот непростой год эпидемии наше единство важно, как никогда. Врачи, учителя, волонтеры, представители многих других профессий своим трудом в очередной раз доказывают: наша сила и уверенность в завтрашнем дне – в сплоченности, в поддержке друг друга.

Мэр Томска Иван Кляйн тоже не обошел злободневную тему в своем обращении к горожанам.

– Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавируса и на уровне государства, регионов и муниципалитетов принимаются беспрецедентные меры для сбережения здоровья нации, сохранения экономического потенциала нашей страны, как никогда важны согласие, единение, поддержка друг друга, нравственные ценности и сотрудничество, – считает градоначальник.

Можно по-разному относиться к празднику, но пожелать друг другу здоровья это не мешает! Фото: из открытых источников

Редакция «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям, которые звучат в этот ноябрьский день. Желаем всем здоровья, оптимизма и уверенности в будущем!