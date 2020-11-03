Коронавирус в Томске, последние новости на 4 ноября 2020 года: за сутки выздоровели 73 жителя региона

Заболеваемость коронавирусом в Томской области, возможно, вышло на "плато" Фото: из открытых источников

На утро 4 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 12 943 человека. За сутки были выявлены 187 новых случаев заражения COVID-19, в последние дни показатель заболеваемости стал немного ниже.

Данные статистики на 4 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 61-го человека, у 110-ти признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 73-х жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 467. В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 373,0.