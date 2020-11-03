Где торгуют «смертью»: почти 800 наркопреступлений выявлено в Томской области с начала года

В связи с пандемией коронавируса объем контрабанды в регион из-за рубежа сократился. Фото: из открытых источников

В связи с пандемией коронавируса объем контрабанды в регион из-за рубежа сократился. Фото: из открытых источников

В сфере незаконного оборота наркотиков с января по сентябрь 2020 года в регионе было зарегистрировано 796 преступлений, в том числе 625 тяжких и особо тяжких. Об итогах работы и профилактических мероприятиях рассказал журналистам во вторник начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области, полковник полиции Николай Абрашкин.

Цифры пошли на убыль

– Результаты на сегодняшний день снизились, в 2019 году преступлений было 1 047. Это связано с тем, что сейчас в Госдуме РФ находится на рассмотрении закон о внесении изменений в уголовное законодательство, – считает Николай Абрашкин. – Например, гражданина задержали за употребление наркотического средства, и на основании этого выделяется «темный сбыт» в отношении лица, который ему их продал. В этом году такие дела мы не возбуждаем. Как показывает практика, перспектива раскрытия этих преступлений очень маленькая…

В 2020-м была пресечена деятельность одного наркопритона и двух лабораторий. В одной из них томич производил синтетические вещества – было изъято более 33 килограммов наркотических средств. В истории Томской области это крупнейшая лаборатория, работа которой была остановлена.

Во второй группа лиц занималась культивированием наркосодержащих растений. Реализация этого дела проводилась в Томске, Каргаске и Кемеровской области, было изъято более 1 000 кустов растения рода «конопля».

В 2020 году в области пресечена деятельность одного наркопритона и двух лабораторий. Фото: из открытых источников

По словам Н. Абрашкина, при этом количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, увеличилось на 19%. «Всего из незаконного оборота на момент возбуждения уголовных дел изъято 76 кг наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года было 44,7 кг. Органами предварительного следствия УМВД окончено 391 преступление, из которых 234 относятся к категории тяжких и особо тяжких», – сообщил он.

К уголовной ответственности было привлечено шестеро несовершеннолетних. По словам полковника полиции, в основном задерживают подростков 16-18 лет за сбыт наркотических средств. На этом же попались двое иностранцев – гражданка Армении и гражданин Украины. При этом потребителями наркотиков выступают представители разных социальных групп: и студенты, и несовершеннолетние, и состоятельные люди.

Полностью пресечена деятельность пяти интернет магазинов и семи оптовых представительских складов, входящих в состав сетевых межрегиональных наркогруппировок. В Роскомнадзор направлена информация о 37 ресурсах для их дальнейшей блокировки, пояснил Николай Абрашкин.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса в мире, объем контрабанды в Томскую область из-за рубежа сократился. Так, за этот период было выявлено пять преступлений – наркотики поступили из Республики Беларусь, Польши и Нидерландов.

Николай Абрашкин: «Число преступлений, связанных со сбытом наркотиков, увеличилось на 19%». Фото: из открытых источников

Думать до, а не после…

Но, несмотря на пандемию, работа по предотвращению потребления и сбыта наркотических средств не прекращалась. Проводились акции «Думай до, а не после» для учащихся 7-11-х классов, общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» и большая операция «Мак-2020», в ходе которой по Томской области было изъято более 12 кг наркотиков.

– С 1-го сентября мы начали работать в школах и университетах, когда еще проводились занятия. Если обучение перейдет в онлайн, будем подключаться и к этой работе, – добавил начальник регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Напомним: сообщить о наркопреступлении граждане могут в любую дежурную часть районного отдела полиции.