Коронавирус в Томске, последние новости на 3 ноября 2020 года: всего в регионе зафиксировано 12 756 больных

Уровень заболеваемости коронавирусом в Томской области остается высоким Фото: из открытых источников

На утро 3 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 12 756 человек. За сутки были выявлены 189 новых случаев заражения COVID-19, в последние дни показатели заболеваемости находятся примерно на одном уровне.

Данные статистики на 3 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 117-ти – признаки ОРВИ, у 21-го – пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 80 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 394. В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 38,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,00.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 368,9.