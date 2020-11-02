Что изменится в Томске с 1 ноября 2020 года: продление льготной ипотеки, новый правовой режим и маркировка шин

Ноябрь вступил в свои права, а с ним и ряд немаловажных для томичей изменений. Фото: из открытых источников

Ноябрь вступил в свои права, а с ним и ряд немаловажных для томичей изменений.

Очередной месяц, как обычно, приносит ряд законодательных и нормативных изменений. Одни касаются значительной части населения, другие важны для отдельных категорий, например, для автовладельцев, предпринимателей или семей с детьми. Напоминаем о тех решениях, которые затронут многих жителей Томской области.

Под 6,5% годовых: еще восемь месяцев

Действие программы льготной ипотеки с господдержкой, которая стартовала в апреле 2020 года на фоне пандемии и должна была завершиться к 1 ноября, продлено до 1 июля 2021-го. Постановление об этом премьер-министр РФ подписал 24 октября.

По условиям программы, заемщик может взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых. Разницу банкам компенсирует государство. Существуют также ограничения по стоимости жилья (от 6 млн до 12 млн руб. в зависимости от региона) и размерам первого взноса (15% от общей стоимости). Чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь российское гражданство.

Льготная ипотека стала хорошим подспорьем и для строителей, и для населения. Фото: из открытых источников

Оформляем ДТП через приложение

С 1 ноября водители во всех регионах России смогут оформлять электронное извещение о ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без вызова сотрудников ГИБДД. С ноября 2019 года это можно было сделать только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Республике Татарстан.

Электронное извещение равноценно привычному бумажному. Оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО. Опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц.

Кроме того, с 1 ноября в РФ перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Вся информация об автомобилях теперь будет храниться в электронном виде. При этом бумажные паспорта не потеряют силы: владельцы авто смогут самостоятельно решить, менять ли им документ на электронный.

Шины - только с маркировкой

С 1 ноября маркировка шин становится обязательной для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе «Честный знак» будет завершено к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий, на 23 октября промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе прошли все производители и около половины импортеров - почти семь тысяч участников.

Позднее, с 30 ноября, истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему «Честный знак» продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года.

Можно оформить электронное извещение о ДТП, если в нем участвовали два автомобиля. Фото: из открытых источников

Правовые «песочницы»: что это?

С 1 ноября 2020 года в России появится возможность устанавливать экспериментальный правовой режим для предпринимателей, так называемые «регуляторные песочницы». Они предполагают частичный или полный отказ от некоторых нормативных требований, чтобы инновации развивались без помех.

В сообщении на сайте Госдумы РФ говорится: «За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, выходить с ними на рынок». Добавим, что сферы применения этого правового режима не ограничены.

Карта «Мир» обязательна для всех

С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год), использующие наличные расчеты с потребителем, будут обязаны принимать к оплате карту «Мир». При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн руб. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн руб. с 1 июля 2021-го.

Изменения в законодательство должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка либо изменить бизнес-модель.

Крупные торговые сайты-агрегаторы больше не смогут игнорировать карту «Мир». Фото: из открытых источников

Пневматика как огнестрельное оружие

Со 2-го числа месяца начнет действовать регламент выдачи заключений о возможности использовать пневматику как огнестрельное оружие. Этот документ был утвержден приказом МВД России еще в конце июня 2018 года.

Пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 миллиметров можно будет использовать как огнестрельное оружие. Но для этого физические лица и организации должны будут получить соответствующее заключение. Подать заявление можно через центры госуслуг, приложив необходимый список документов. После этого в течение 15 дней заявителю либо выдадут необходимое заключение, либо ответят отказом.

Детские выплаты продлят «автоматом»

С 7 ноября вступит в силу закон, продлевающий беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции.

Выплаты на детей до трех лет в условиях пандемии будут продлены автоматически. Фото: из открытых источников

Есть время заявить об отсрочке

30 ноября истекает срок подачи заявлений о предоставлении отсрочки или рассрочки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения COVID-19. Отсрочки и рассрочки таким лицам предоставляются беспроцентно.

Заявление можно подать по платежам, срок уплаты которых приходится на 2020 год, в том числе на период с 1-го по 31 декабря. При наличии оснований для предоставления меры поддержки заявление и обязательство о соблюдении условий отсрочки или рассрочки подаются в налоговый орган по месту нахождения или учета налогоплательщика.