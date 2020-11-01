Коронавирус в Томске, последние новости на 2 ноября 2020 года: в регионе за сутки скончались 2 больных COVID-19

Число умерших больных в Томской области продолжает увеличиваться Фото: из открытых источников

На утро 2 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 12 567 человек. За сутки были выявлены 196 новых случаев заражения COVID-19, это несколько ниже прежних показателей.

Данные статистики на 2 ноября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших у 118-ти признаки ОРВИ, у 28-ми пневмония, у 50-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

За сутки скончались 2 больных коронавирусом. Общее число умерших составляет 125.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 73-х жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 314. В обсерваторе под Томском на карантине находится 66 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 378,6.