Коронавирус в Томске, последние новости на 1 ноября 2020 года: число заболевших COVID-19 достигло 12 371

Количество новых заболевших коронавирусом уже два дня ниже антирекорда в 212 человек Фото: из открытых источников

На утро 1 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 12 371 человека. За сутки был выявлен 191 новый случай заражения COVID-19, это несколько ниже прежних показателей, предыдущий был 203 человека за сутки.

Среди нововыявленных заболевших у 117-ти признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 54-х человек инфекция протекает бессимптомно.

Данные статистики на 1 ноября Фото: из открытых источников

За сутки скончались 4 больных коронавирусом. Общее число умерших составляет 123.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 108 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 241. В обсерваторе под Томском на карантине находится 68 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 40,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,07.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 371,9.