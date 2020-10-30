Коронавирус в Томске, последние новости на 31 октября 2020 года: 203 человека заболело COVID-19 за сутки в регионе

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

На утро 31 октября в Томской области общее число заболевших достигло 12 180 человек. За сутки было выявлено 203 новых случая заражения COVID-19, это один самых высоких показателей в регионе с начала пандемии, предыдущий был 212 человек за сутки.

Среди нововыявленных заболевших у 47-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 131-го имеются признаки ОРВИ, у 25-ти диагностирована пневмония.

Данные статистики на 31 октября Фото: из открытых источников

Общее число умерших составляет 119.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 89 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 133. В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 365,8.