Коронавирус в Томске, последние новости на 30 октября 2020 года: в области поставлен новый антирекорд по количеству заболевших за сутки – 212 человек

Коронавирус в Томской области забирает жизни и увеличивает число больных Фото: из открытых источников

На утро 30 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 977 человек. Напомним, что за сутки было выявлено 212 новых случаев заражения COVID-19, это самый высокий показатель в регионе с начала пандемии.

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 84-х человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 17-ти – пневмония.

Данные статистики на 30 октября Фото: из открытых источников

Общее число умерших составляет 119.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 102 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 8 044. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 72 постояльца.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 39,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 359,3.