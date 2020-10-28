Коронавирус в Томске, последние новости на 29 октября 2020 года: количество новых случаев заражения в регионе составило 196 за сутки

Томская область поставила печальный антирекорд по коронавирусу Фото: из открытых источников

На утро 29 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 765 человек. Напомним, что накануне было выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19, это на 6 человек больше предыдущего показателя, зафиксирован самый высокий показатель в регионе с начала пандемии.

Данные на 29 октября Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 76-ти человек, у 109-ти признаки ОРВИ, у 11-ти – пневмония.

Общее число умерших составляет 116.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 112 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 7 942. В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 постоялец.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 41,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 347,9.