О законодательных и нормативных изменениях, которые войдут в жизнь россиян с началом 2021 года, «КП-Томск» уже рассказывала 29 декабря. Предлагаем читателям вторую часть дайджеста разнообразных новаций, которые ждут нас в январе.Меняются условия сельской ипотекиПрограммой «Сельская ипотека» с января 2021 года смогут воспользоваться граждане России, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде. Также покупать жилье можно будет только в домах высотой до пяти этажей. Кроме того, в жилых домах, построенных или купленных с помощью сельской ипотеки, владельцам придется прописываться.Напомним, сельская ипотека – это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие госпрограммы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.«Умные» счетчики для новых домовВсе многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков.Счетчики электричества будут подключены к Интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии по тому же принципу, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения. «Умные» счетчики будут отправлять данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям, освободив жильцов многоквартирных домов от обязанности ежемесячно вручную передавать показания.Маркировка одежды станет обязательнойС 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности. В первую очередь под нее попадают мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Соответствующие таможенные коды перечислены в распоряжении правительства РФ от 28 апреля 2018 года.Согласно документу, под маркировку подпадают следующие виды товаров легпрома: предметы одежды, включая рабочую, изготовленные изнатуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.Расширен список важнейших лекарствС 1 января вступает в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он расширен почти до 800 наименований. В перечень, в частности, вошли лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.В 2019 году власти уже расширили перечень ЖНВЛП на 23 позиции – до 758 наименований. В октябре 2020-го список пополнился тремя антиковидными препаратами: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. Из изменений также следует, что в перечень будет включен препарат с международным непатентованным названием ремдесивир, включенный во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.Автоаптечка: теперь в новой комплектацииАптечка для автомобилистов отныне должна обязательно содержать стерильные салфетки и медицинские маски, а стерильные бинты и бактерицидные пластыри больше не нужны.В аптечке также должны быть одноразовая медицинская нестерильная маска, медицинские перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», жгут для остановки артериального кровотечения, рулонный лейкопластырь. Марлевых бинтов должны быть несколько, различных размеров. Кроме того, в комплекте должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки.Приказ Минздрава РФ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027-го. Аптечки первой помощи, произведенные до дня вступления в силу приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.Стоимость алкоголя снова вырастетВ России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское. Это следует из приказа Министерства финансов РФ, который вступает в силу с 1 января 2021 года.В частности, для бутылки водки объемом 0,5 литра минимальная цена вырастет на 5,7% – с 230 до 243 руб., для 0,5 л бренди – с 315 до 324 руб., для 0,5 л коньяка – с 433 до 446 руб. Шампанское объемом 0,75 л – а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового,коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, – подорожает со 164 до 169 руб.Скидка на пошлину через ГосуслугиГосдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают до 1 января 2023 года скидку в размере 30% при уплате гражданами пошлин через портал государственных услуг.Напомним, что норма о применении коэффициента 0,7 к размеру госпошлины в случае подачи заявления с использованием портала Госуслуги была введена в 2014 году. Предполагалось, что она будет действовать до 1 января 2021-го. Ранее президент Российской Федерации заявил о необходимости продлить действие скидки в 30% на оплату пошлин в электронном виде.