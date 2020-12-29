29 декабря в Томской области общее число заболевших составило 24 048 человек. За сутки было выявлено 193 новых случая заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 73 - признаки ОРВИ, у 18 пневмония, у 102 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 217 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 19 670, число умерших 215.В обсерваторе под Томском на карантине находится 4 человека.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 36,9% мест. Коэффициент распространения инфекции подрос и равен 1,01.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 496,4.Вице-губернатор подчеркнул: госпиталь планируется открыть в случае нехватки имеющегося коечного фонда. Сегодня в томских респираторных госпиталях свободно 779 коек. Медики опасаются, что после новогодних каникул может произойти скачок роста случаев заболеваемости, и нужно быть готовыми ко всему.Томская область готовится к третьей волне пандемии. Так, в здании Дворца спорта по поручению губернатора ведется подготовка к развертыванию резервного респираторного госпиталя. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. Для нового госпиталя закупаются передвижные палатные рентгены, кислородные концентраторы, медицинская мебель, оборудование для ингаляций. Иван Деев отметил, что в регионе имеется резерв аппаратов ИВЛ, часть из них будет установлена в боксах Дворца спорта. Сейчас идут строительно-монтажные работы: возводятся перегородки, санузлы. Готовы проекты по распределению кислородных трасс, протягиванию оптоволокна для размещения медицинской информационной системы. До конца февраля они будут смонтированы, проведена электрика. К этому же времени подготовят кадровый состав госпиталя.