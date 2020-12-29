Каждый месяц привносит в жизнь россиян законодательные и нормативные изменения. Тем более много их будет в январе, с началом нового года. Одни касаются практически всего населения, другие – отдельных его групп, но обладание подобной информацией в любом случае полезно. Предлагаем томичам дайджест основных новаций – 2021, касающихся пенсий, работы и выплаты налогов.Меняется возраст выхода на пенсиюЕсли в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 года (мужчины), то с 2021-го это будет происходить на год позже. В 2028-м для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65. Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости, пояснили в ПФР. Важную роль играет и тот факт, что гражданин не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).Индексация и увеличение соцвыплатС 1 января в России вырастет минимальный размер оплаты труда: в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 руб. Прожиточный минимум на душу населения в целом по стране составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 руб.Материнский капитал на первого ребенка увеличится до 483 881,83 руб. Размер этой выплаты для лиц, у которых право на дополнительные меры господдержки возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка с 2021 года увеличивается на 155 550 руб. Если такое право у родителей возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2020 года, маткапитал для них составит 639 431,83 руб.Прогрессивная шкала вместо «плоской»Прогрессивная шкала налогообложения вместо «плоской» вводится также с 1 января. Это означает, что теперь не все граждане будут платить НДФЛ по одинаковой ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающихбольше 5 млн руб. в год (около 416 тыс. руб. в месяц) будут облагаться по повышенной ставке в 15%.Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью, включая зарплату и дивиденды. По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.Вводится налог на вкладыС процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающего 42,5 тыс. руб., россиянам придется заплатить подоходный налог – 13%. Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физического лица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены.Налог будет начислен Федеральной налоговой службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.Налоговый маневр в IT-отраслиНалог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Также они будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%; в Пенсионный фонд будет отчисляться 6%, в Фонд соцстраха – 1,5%, в бюджет Фонда ОМС – 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.«Налоговый маневр» сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли, считают законодатели в Госдуме РФ.Страховые взносы – на прежнем уровнеСумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020-го. Таким образом, страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят: на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.; на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020-го. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.Правила удаленной работыС нового года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, определяющие нормы дистанционной работы.– Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Электронные трудовые книжкиС 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию станет возможностью, а не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах ПФР.