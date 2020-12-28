«Комсомолка» запускает ежегодный конкурс рецептов «Томское застолье». В течение двух месяцев наши читатели будут делиться кулинарными рецептами и фотографиями своих достижений. А мы обязательно опубликуем их на сайте tomsk.kp.ru и в наших группах в соцсетях.Наступающий 2021-й год по восточному календарю, как известно, пройдет под знаком Белого Металлического Быка. От этого благородного, степенного и мудрого животного нам нужно ожидать только хорошего! Но и самим придется потрудиться! При подготовке праздничного застолья, как утверждают астрологи, не должно быть никаких «на скорую руку».Кстати, в прошлом году участники конкурса «Томское застолье» прислали нам не только отличные рецепты, некоторые даже сделали фотоколлажи, в том числе и с любимой газетой «Комсомольская правда». За что и получили отличные, красивые, полезные призы.Помните, что, участвуя в «Томском застолье», мы с вами не только приносим друг другу радость и удовольствие от «вкусных» рецептов, но и делимся полезными для здоровья советами. А еще, благодаря нашему конкурсу, мы вспомнили о пользе некоторых продуктов, ягод, пряностей… Запомните – бык обожает фрукты и ягоды!!! К примеру, особо наши земляки всегда отмечают бруснику, которую называют «ягодой бессмертия» или «чудо-ягодой». Она оказывает обезболивающий, жаропонижающий и противовоспалительный эффект, используется для лечения самых разнообразных заболеваний. А еще доказано, что разбавленный сок брусники заметно понижает высокое кровяное давление, и даже помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых!Итак, творите свои кулинарные чудеса без ограничений и высылайте нам свои рецепты (желательно с фотографиями). (В прошлом году, к примеру, наши конкурсанты заставили нас вспомнить даже про забытый в погребе кабачок, из которого, оказывается, можно приготовить потрясающий тортик.) Поделитесь с земляками сибирскими кулинарными секретами – и получите полезные и приятные призы и подарки от редакции и спонсоров проекта. Напомним, что хозяин года, Белый Металлический Бык не любит ленивых и жадных, вознаграждая трудолюбивых и щедрых!Материалы для конкурса присылайте на e-mail: red@kp.tom.ru с пометкой «Томское застолье», обязательно указав имя и контактные данные.Спонсор «Томского застолья» - «Фабрика подушек».Общеизвестно: ничто так не радует человека, как вкусная еда и хороший сон.С «Томским застольем» в «Комсомолке» первое читателям обеспечено. А вот о нашем длительном, комфортном и сладком сне всесторонне заботятся на «Фабрике подушек».