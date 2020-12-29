С 2012 года, когда в регионе начал действовать комплекс программ по поддержке фермерства, начинающим фермерам выданы гранты на 374 млн руб. Семейные фермы получили в общей сумме 438 млн, победители программы «Агростартап» - еще 48 млн руб.По информации областного департамента по социально-экономическому развитию села, в список грантополучателей вошли 174 начинающих фермера и 49 семейных ферм. Новой формой грантовой поддержки, которой с 2019 года стал проект «Агростартап», воспользовались 14 томских фермеров.Всего за время действия программ семейные и начинающие фермеры построили или реконструировали более 50 ферм. Подавляющее большинство бизнес-проектов, на которые хозяйства получили гранты, связано с мясным и молочным скотоводством. Однако в последние три года у фермеров появился интерес к еще одному направлению - выращиванию ягоды в закрытом и открытом грунте. Здесь удалось реализовать уже восемь проектов.- Для нашего большого региона фермерство - необходимая форма развития села. И уже есть много деревень, где ферма становится «селообразующим» предприятием: создает рабочие места и обеспечивает продуктами, - считает заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Не менее важен тот факт, что программы поддержки дают работу сельской молодежи. Ведь больше половины новых предпринимателей в томском АПК - это молодые люди до 30 лет.А тем временемВ декабре правительство РФ внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - «Агропрогресс».С 2021 года в конкурсе на его получение смогут участвовать крупные сельхозпредприятия, работающие в сельской местности более двух лет (за исключением субъектов малого предпринимательства - фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов). Максимальная сумма господдержки составит 30 млн руб. За счет этих средств получатели смогут покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита.Средства гранта их обладатели смогут направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию оборудованием, техникой, спецтранспортом, на закупку животных, птицы и частичную уплату процентов по инвестиционному кредиту.