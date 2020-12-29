Иван Семенович Грибов - старожил муниципального управления Томской области. Сам руководитель поясняет, что с 1990-го он возглавлял Бородинскую сельскую администрацию, которую в 1998 году объединили с Плотниковской, так и сложился его 30-летний стаж.Опыт помогает главе с филигранной точностью добиваться нужного результата. В поселении отмечается естественный прирост населения, развивается бизнес, есть рабочие места. Исполнительная власть, депутаты, жители, предприниматели вместе трудятся над развитием территории, в чем большая заслуга руководителя сельской администрации.Где родился, там и пригодилсяИван Семенович сам родом из села Бородинск, одного из двух населенных пунктов, входящих наряду с административным центром в Плотниковское поселение. От малой родины будущий глава никогда надолго не отдалялся, только на время учебы и службы в армии. Работал в совхозе, был депутатом сельсовета, а в 28 лет пришлось возглавить местную администрацию. Сам не хотел связываться с хлопотной должностью, но земляков-избирателей не подвел. Вместе пережили «лихие девяностые», «тучные двухтысячные»...Хотя особо благополучных по финансам лет в сибирской глубинке, пожалуй, и не было. В любые времена приходилось с умом подходить к бюджету, чтобы решать вопросы. В последние годы существенно помогают областные программы. Так, три года назад в селе Плотниково - первом в Бакчарском районе - установили станцию водоочистки по губернаторской программе «Чистая вода». Ежегодно, благодаря поддержке региона, проводится ремонт дорог.В 2019 году плотниковцы впервые приняли участие в программе «Инициативное бюджетирование», и в центре села на месте самодельной детской площадки появилась новая, современная. В 2020-м поселение подало на конкурс сразу два проекта, и оба стали победителями. В селе Бородинск выполнено светодиодное освещение улиц на 150,7 тыс. рублей. Второй проект стоимостью более чем в миллион рублей реализован в селе Плотниково и связан с благоустройством кладбища и заменой старого ограждения на металлическое.Глава поселения благодарит всех, кто участвовал в проектах - население и юридических лиц. Не только деньгами вложились они, дополнив средства из областной казны, но и поучаствовали не финансово, своим трудом. И впереди - новые планы.Находить подход к каждомуТолько со стороны кажется, что плотниковцы решают вопросы легко. Мол, царит полное единомыслие, решили - сделали. На самом деле объединение интересов разных групп населения - отдельный и серьезный труд, особое мастерство. Да и времена сейчас тяжелые для населения и бизнеса.- Чтобы нас поддерживали, нужны проекты, которые касаются всех жителей села. С людьми работать надо, слышать их, понимать, быть в тесном общении, - убежден Иван Грибов. А потому постоянно проводит сходы, выступает перед депутатами, договаривается с предпринимателями.Часть задач на будущее уже определена. В 2021 году поселение намерено вновь участвовать в программе «Инициативное бюджетирование» с проектом по светодиодному освещению села Плотниково (жителям понравилось, как это было сделано в Бородинске).Другое неотложное дело - ремонт 400-метрового участка дороги по ул. Школьной, где ходит грузовой транспорт. Сейчас она в ненормативном состоянии, так что по договоренности с администрацией Бакчарского района в следующем году планируется выделить на восстановление около 4 млн рублей. Предварительно поддержку обещало также ООО «Хенда-Сибирь» - крупное лесозаготовительное предприятие, с которым у администрации Плотниковского сельского поселения заключен договор о социальном партнерстве.Еще в планах возведение нового клуба, поскольку нынче он находится в старом деревянном здании. Финансовое содействие в подготовке проектно-сметной документации тоже, возможно, окажут лесники. Будет проект - можно выходить на конкурсы. Должно расти качество жизни на селе!- Радует, что у нас много детей, молодежи, что жители делают ремонт домов, строят новые, - отмечает Иван Семенович. - Это говорит о том, что люди связывают жизнь с нашим селом, а значит, мы не зря работаем.