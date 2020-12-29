В северной столице Томской области работают около 1 200 представителей малого и среднего бизнеса, их основная часть занимается производством или предоставляет услуги. Такая специфика объясняется главным образом природными условиями, северный климат не позволяет развиваться сельхозпредприятиям. Практически 30 процентов начинающих коммерсантов освоили свое дело с помощью «Интеллекта» - единственного в Стрежевом центра поддержки предпринимательства.- Начиналось все с бухгалтерского агентства, которое три года назад получило статус муниципального центра поддержки малого и среднего бизнеса в городском округе Стрежевой, - рассказывает руководитель центра Марина Шишелова. - За это время поделана серьезная большая работа, включая консультационные услуги по оптимизации бизнес-процессов, бухгалтерского учета, налогообложения. Были проведены экспертизы договорных обязательств, составлены исковые заявления, претензии. Благодаря нашей помощи реализованы десятки бизнес-проектов, появись новые индивидуальные предприятия, некоторые прошли масштабную трансформацию.Для молодых и не толькоКлиенты «Интеллекта» - действующие субъекты малого и среднего бизнеса, а также лица, которые хотят организовать свое дело в будущем.- Например, к нам приходит стрежевчанин с намерением зарегистрировать собственное дело. Мы берем его под свое крыло, и начинается работа. В первую очередь помогаем сориентироваться в форме собственности предприятия, собираем пакет документов и отправляем в налоговую. На все уходит 20 минут! Как говорится, время - деньги, - добавляет Марина Игоревна. - Кстати, о финансах: их наши клиенты начинают экономить уже с первого шага благодаря бесплатной электронной регистрации. С 2018 года «Интеллект» входит в топ-3 муниципалитетов региона по онлайн-регистрации бизнеса. Для нашего города это отличный результат!В центре «Интеллект» предприниматель также может получить консультацию по выбору программы государственной поддержки бизнеса. Опытные юристы помогут разобраться в законодательстве и выбрать наиболее комфортный налоговый режим.Подопечные центра - это еще и опытные бизнесмены, которые в основном обращаются сюда за точечными услугами. Так, Юлия Исаева начинала работу в Стрежевом с ателье и, будучи индивидуальным предпринимателем, пришла в бизнес-центр в поисках грамотного финансиста.- Я работала на аутсорсинге с бухгалтером. Это было не слишком удобно: финансист - частное лицо, под его рабочий ритм приходилось подстраиваться, информацию получала несвоевременно, теряла деньги. Решила передать финансы в надежные руки и вышла на «Интеллект», - рассказывает Ю. Исаева.Сотрудничество с центром «Интеллект» позволило бизнесвумен начать новое дело. С началом пандемии и при изобилии интернет-магазинов основной бизнес Юлии (свадебный салон) пришлось закрыть.- Открыть общество с ограниченной ответственностью мне вновь помог наш центр поддержки, и уже прошлых ошибок при работе ИП я не повторила! Став ученицей «Бизнес-школы», получила поддержку по программе «Бизнес-старт». Специалисты «Интеллекта» были рядом с момента возникновения идеи создания бизнес-плана Культурно-досугового центра «Начало», и сегодня он уже готов принять первых посетителей. Однако от услуг проверенной на деле организации решила не отказываться. Я спокойна, зная, что мое дело в надежных руках, - подытоживает рассказ предприниматель.Еще один удачный пример перезагрузки бизнеса - история стрежевчанки Оксаны Николаенковой.- Я работаю в сфере туризма более 15 лет, мое агентство было одним из лидеров на рынке. 2020 год внес свои коррективы, фактически мы остались без доходов, - говорит собеседница. - Свою команду я не имела права подвести, оставить без зарплаты. Был придуман новый проект - производство и продажа шуб из экомеха. Главное, что специалисты «Интеллекта» помогли нам грамотно написать бизнес-план, подать заявку на конкурс. Благодаря такой помощи удалось получить поддержку в рамках «Бизнес-старта». Производство сейчас активно работает, наши шубы «разлетаются» по разным городам.В центр «Интеллект» Оксана теперь приходит и как эксперт. Скажем, она участвовала в организации и проведении проекта «Молодежь в открытой предпринимательской среде», где поделилась секретами ведения бизнеса с подрастающим поколением.- Профориентационная работа с учениками выпускных классов для нас привычное дело. Ребята становятся участниками программы «Бизнес-кампус». Мы проводим для них деловые игры, открытые занятия на предприятиях, приглашаем специалистов из других регионов. В каждом таком мероприятии участвует порядка 50 человек, - продолжает рассказ директор центра. - Цель этих встреч одна: мы хотим, чтобы наша молодежь после получения профессии возвращалась в родной город. Поэтому рассказываем, что и здесь, на севере области, можно открыть прибыльное дело.Работа на перспективу- Этот год, безусловно, оказался проверкой на прочность, - подчеркивает Марина Шишелова. - Многим бизнесменам потребовалась консультационная помощь по мерам поддержки, по формированию документов для получения льгот и преференций. Поэтому мы старались оперативно размещать актуальную информацию в социальных сетях.В декабре 2020 года подготовлен цикл семинаров «Правовед», посвященный защите прав предпринимателя в трудовых отношениях и изменениям в трудовом законодательстве. Нужные и актуальные для людей вопросы. Но из-за пандемии проведение пришлось перенести, так что эта программа планируется к запуску в следующем, 2021 году.Добавим, что центр «Интеллект» за три года стал неоднократным обладателям благодарственных писем за успешную работу. Среди последних поощрений - благодарности от администрации Стрежевого и от губернатора Томской области по итогам деятельности в 2019 году. Тогда же «Интеллект» при поддержке деловых партнеров принял участие в форуме стратегических партнеров по развитию бизнес-продуктов малого и среднего бизнеса через онлайн-платформу «Деловая среда», который проходил в городе Сочи.- Хочется верить, что сложный период для бизнеса останется позади и что нас ждут новые проекты, - на оптимистичной ноте завершает беседу Марина Шишелова.В г. Стрежевом центр «Интеллект» можно найти по адресу: ул. Ермакова, 86 (здание БТИ). Телефон: 8 (38259) 3-70-86; 3-21-58 и 8-913-822-59-12.