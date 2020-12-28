Семья Коваленко в Моряковке известна и уважаема. Татьяна Анатольевна и Алексей Владимирович вырастили и достойно воспитали пятерых детей, за что удостоились почетных знаков «Родительская доблесть». В Новый год, 31 декабря, исполнится 34 года со дня их свадьбы.- Время пробежало незаметно, - улыбается мама большого семейства. - Как и, наверное, в любой семье, у нас бывали разные времена. Порой нелегко приходилось, что скрывать. Но мы сами приняли решение стать многодетными родителями и рассчитывать могли в основном на себя.Татьяна, будучи двадцатилетней, услышала «мама» в первый раз от дочки Олеси. Сейчас у старшенькой есть свой малыш, живет ее дружное семейство тоже в Моряковском Затоне.Вторым на свет у супругов появился сын, папин тезка, Алексей, который впоследствии и профессию выбрал отцовскую: он речник. За ним родились Ксения, Серафима и Мария. Ксения, как ее старшая сестра, человек семейный, она подарила родителям внука и внученьку. Из родной Моряковки тоже никуда не уехала. В Томске обосновались две младшие дочери: Серафима работает в школе учителем начальных классов, Мария - продавец-консультант одного из торговых центров. Они люди самостоятельные, родителей не забывают. Грех жаловаться на таких дочек и сына.- Понятно, у всех детей своя жизнь, но за них переживаешь, - говорит Татьяна. - Мы часто созваниваемся. Вроде и рассказывать особенно нечего, но надо знать, что ребята в порядке. Тогда и душа на месте.Когда Коваленко-младшие подрастали, поддержкой маме была Олеся. Она и сейчас всегда рядышком, у себя с домом и огородом управляется и дедушке помогает: отец Татьяны Анатольевны находится в почтенном возрасте, и ему, как любому в 80+, требуется внимание. А сейчас, в пандемию, его берегут особенно.Все Коваленко активные: учась в школе, дочери занимались в танцевальном коллективе, пели, во всех поселковых культурных мероприятиях принимали участие. Сын - парень спортивный, победитель различных соревнований. В родительском доме хранится множество грамот, благодарственных писем, которые рассказывают об успехах детей.Разнообразными талантами они пошли в родителей. Папа Алексей, рассказывает жена, в молодости хорошо играл на аккордеоне, потом некогда стало: нужно было много работать. Татьяна унаследовала от своей матери певческий дар, но решилась открыть его публично лишь 13 лет назад. Пришла на прослушивание к местным музыкальным работникам, которые сразу пригласили ее выступить с несколькими песнями в праздничном концерте.Публика приняла тепло, это вдохновило на продолжение. Позади сольный концерт, подготовленный по случаю десятилетия на сцене: тогда послушать Татьяну Анатольевну собрались все ее родные. «На сцене забываешь о невзгодах, чувствуешь тепло и позитив людей в зале, - делится она. - Хочется спеть для них так, чтобы тронуть душу, порадовать каждого».Сейчас, когда свободного времени стало больше, мир увлечений Татьяны расширяется. Год назад она заново открыла для себя вязание крючком, искренне поразившись, какой красоты вещицы можно создать из обычного клубка ниток. Платьица внучке и нарядные шали не стали для нее пределом возможного: увидела в Интернете коврики из синтетического материала, взяла идею на вооружение, и сейчас связанные ею ковры удачно вписались в интерьер дома.На пороге Новый год, идет подготовка подарков детям и внукам. Татьяна Анатольевна знает, чем их порадовать и за щедро накрытым столом. Готовит хозяйка отменно, но особо все нахваливают ее фирменный плов. Дети еще раз поздравят маму и папу с вручением медалей: ведь, признаемся честно, не все многодетные родители заслуживают такого почета!