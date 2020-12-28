Награждение состоялось в начале декабря. Представители областного департамента по вопросам семьи и детей передали супругам памятные призы от всероссийского оргкомитета конкурса - диплом победителя и ноутбук.Семья Юрьевых - яркий пример семейного счастья, основанного на любви, взаимопонимании, трудолюбии. Николай Николаевич и Анна Степановна Юрьевы вместе уже более 70 лет. За свой крепкий семейный союз они были отмечены медалью «За любовь и верность». Николай Николаевич награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, «Красной звезды» и 22 медалями. Анна Степановна всю свою жизнь посвятила педагогической деятельности, она - ветеран труда. Супруги воспитали двух дочерей, двух внучек и пятерых правнуков.Всероссийский конкурс «Семья года» организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ.