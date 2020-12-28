Службы медико-социально-психологической поддержки, которые начали создавать в 1990-е, стали явлением для нашего региона. Услуги такого рода по мере расширения их спектра становились все более востребованными, умножалось число тех, кто обращался к специалистам за поддержкой.Каргасокский центр социальной помощи семье и детям в 2020 году отметил свое 25-летие. За это время его сотрудники помогли многим жителям района. В учреждении, которым вот уже 19 лет руководит директор Ольга Белоногова, проводится разносторонняя работа.- Изначально учреждения в его нынешнем виде не существовало: в 1995 году в райцентре был открыт приют для социальных сирот на 40 мест, - вспоминает Ольга Михайловна. - Тогда детей, ставших сиротами при живых родителях, было достаточно много, и приют справлялся со своими задачами. Развитие и расширение функций началось в «нулевые» годы. В 2003-м открылись первые группы дневного пребывания и семейно-воспитательные группы. В 2009 году прекратилось круглосуточное проживание ребятишек в центре. На тот момент наибольшую актуальность начало приобретать направление поддержки семей с детьми: ключевой приоритет отдавался сохранению кровной семьи для каждого ребенка, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Постепенно, исходя из потребностей общества, в центре появились и другие направления: к примеру, специалисты начали плотно работать с кризисными семьями, в отношении которых открыт «случай». Основные цели - устранение нарушений прав и законных интересов ребенка, а также сохранение для него кровной семьи. При этом с каждой составляется индивидуальный план реабилитации. Еще одно направление - сопровождение замещающих семей, которыми занимаются социальный педагог и педагог-психолог, специалист по социальной работе. На начало ноября на сопровождении находится 102 семьи, где воспитывается 151 ребенок.С 2012 года проводятся занятия в школе приемных родителей с гражданами, желающими принять детей-сирот в свою семью. Их число возрастает, так, в прошлом году в школе обучились и получили соответствующие документы 10 человек, в нынешнем - еще 15.Большой пласт социально важной работы, начатой в 2010-м, связан с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.- Услугами учреждения в той или иной форме сейчас охвачено 47 детей-инвалидов из 44 семей, - отмечает Ольга Белоногова. - В работе с этой категорией мы взаимодействуем с обществом инвалидов Каргасокского района, средней школой № 2, спорткомплексом «Кедр».В самом учреждении, уточняет директор, создается доступная среда для детей-инвалидов. С мая прошедшего года действует клуб для семей «Рука в руке».- Каждый ребенок требует нашего внимания всегда. Но если большинство детей можно устроить в детсад, в школу или оставить на время с ближайшими родственниками, то с детьми-инвалидами с тяжелыми и множественными нарушениями развития родителям необходимо находиться рядом 24 часа в сутки. Это очень затратно как физически, так и морально, - подчеркивает Ольга Михайловна. - В Каргасокском районе нет службы, представляющей услуги по присмотру, воспитанию и развитию детей-инвалидов. Поэтому мы решили создать клуб «Рука в руке», который в определенной мере решает эту задачу. Раз в месяц, пока с детьми занимаются педагоги, с родителями проводятся индивидуальные и групповые консультации, а также релаксационные упражнения, направленные на стабилизацию их эмоционального состояния. Эта работа востребована.В Каргасокском центре социальной помощи семье и детям действуют и иные направления по поддержке больших и маленьких жителей района. Деятельность педагогов, психологов, других специалистов заслуживает высокой оценки. А главное мерило ее качества в том, что люди доверяют профессионалам и готовы совместными усилиями укреплять свои семьи, растить детей счастливыми.