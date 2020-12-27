27 декабря в Томской области общее число заболевших составило 23 674 человека. За сутки было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 108 - признаки ОРВИ, у 2 пневмония, у 74 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 201 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 19 230, число умерших 215 - в том числе 1 за последние сутки. По данным оперштаба, пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, у него была диагностирована гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.В обсерваторе под Томском на карантине находится 4 человек.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 36,4% мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему составляет 1,0.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 498,5.