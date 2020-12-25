25 декабря в Томской области общее число заболевших составило 23 294 человека. За сутки было выявлено 185 новых случая заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 102 - признаки ОРВИ, у 24 пневмония, у 59 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 231 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 18 816, число умерших 209.В обсерваторе под Томском на карантине находится 7 человек.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 33,5% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 496,9.В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией региональный Роспотребнадзор не рекомендует приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом. «Заказывать или нет представление на дом в 2020 году в период пандемии - дело каждого. Однако эпидемиологи рекомендуют воздержаться от этой затеи. На протяжении уже 2-х месяцев в регионе ежедневно фиксируется около 200 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии в Томской области новой коронавирусной инфекцией заразилось на 25 декабря свыше 23 000 человек. Официальных ограничений на заказ Деда Мороза на дом из-за распространения болезни пока нет, да и невозможно отследить спонтанный рынок предоставления подобных услуг, поэтому каждый самостоятельно несет ответственность за здоровье своих детей и близких».