Валентина Ермаченко на протяжении многих лет являлась бессменным руководителем Томского областного отделения «Российского фонда мира» и была настоящим другом для многих учреждений детской соцзащиты и опеки. Так, более 20 лет оказывала она помощь воспитанникам ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района»- Наше сотрудничество с Валентиной Васильевной началось еще в 1998 году, - рассказала директор детского Центра помощи в Бакчаре Ольга Тесленок. - Благодаря ее стараниям, личному участию и привлечению благотворительной помощи был построен двухэтажный жилой корпус для воспитанников, улучшена доступная среда для детей-инвалидов, проведено медицинское обследование воспитанников, организован отдых для детей из центров помощи детям в с. Кожевниково, на базе АНО «Центр Иппотерапии и адаптивной верховой езды «Живое тепло».Именно благодаря Валентине Ермаченко, по словам директора Центра помощи, стало возможным ознакомиться с судьбами детей-сирот, которые прошли школу воспитания в учреждениях Томской области (опубликованы в собрании сочинений очевидцев).- Последний визит в наш Центр Валентины Васильевны и волонтера штата Техас, США Джорджа Бригмана состоялся в июле 2019 года, – вспоминает Ольга Викторовна. - Светлая память об этом оптимистичном, жизнерадостном, энергичном, неравнодушном и милосердном человеке сохранится в наших сердцах.Коллектив ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины Ермаченко Валентины Васильевны.