Стоимость квадратного метра в строящихся домах в 2020 году выросла почти во всех крупных городах с населением более 300 тыс. человек. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир», исследовав цены на новое жилье в 70 городах (элитный сегмент в расчет не брался). По стране средняя цена «квадрата» поднялась на 19,2%; средняя цена предложения – на 18,7%.Для Томска «прибавка» на четверть впечатляет, хотя это не самый значительный рост цен среди областных центров. Средняя цена квадратного метра в томской новостройке в декабре составила 69 тыс. 708 руб., то есть за год «приросла» на 25,3%. А средняя стоимость квартиры при этом достигла почти 3 млн 623 тыс. руб. (с приростом 23,2%).В некоторых регионах «квадрат» нового жилья за год вырос в цене на 30% и более. В число таких городов вошли Кемерово (+32,9%), Мурманск (+32,5%), Хабаровск (+30,7%), Тула (+30,6%) и Набережные Челны (+30%).В Москве рост цены квадратного метра составил 17% с начала года. По данным портала, средняя стоимость столичного «квадрата» равняется 260 тыс. руб. Квартиры в Московской области прибавили 14,3% и сейчас стоят 111 тыс. руб./кв. м; в Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8% – до 150 тыс. руб./кв. м.Среди городов Сибирского федерального округа в «антипередовики» по росту цен вышло Кемерово с удорожанием квадратного метра в новостройке на 32,9%. При этом стоимость «квадрата» у кемеровских застройщиков едва ли не самая низкая – чуть более 59 тыс. руб. Дешевле только в Омске – 57,13 тыс. руб./кв. м.По Сибири самая дорогая стоимость нового жилья в Тюмени – около 83,88 тыс. руб./кв. м. В Новосибирске, при сегодняшней стоимости «квадрата» в 78,97 тыс. руб., средние цены выросли за год не так значительно: +13,1% – на квадратный метр; +8,9% – на «условную» квартиру.Как сообщает «Мир квартир», из исследованных 70 городов цена за квадратный метр немного снизилась лишь в трех. Это Магнитогорск (–2,6%), Нижний Тагил (–2,8%) и Грозный (–5,8%).В среднем по стране «квадрат» российских новостроек, прибавив 19,2%, оценивается в 70,7 тыс. руб./кв. м. Общая стоимость предложения с начала 2020 года выросла тоже почти везде: средний лот по всем крупным городам стоит сейчас 4 млн рублей (+18,7%).О причинах и следствиях– Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой – она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, что дает девелоперам большой запас прочности и позволяет не в такой степени зависеть от превратностей спроса. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара, – анализируют эксперты причины подорожания. – В следующем году новостройки продолжат дорожать, но уже не такими темпами: из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж.Добавим, что подорожание жилья к концу года стало темой обсуждения на всех уровнях. Так, выступая 24 декабря на собрании региональной Думы, губернатор Сергей Жвачкин связал рост цен на квартиры в Томске с проблемами в градостроительной деятельности.– Об этих проблемах говорит не только каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии. Отсутствие открытой градостроительной политики привело к тому, что в 2020 году в Томске, в городе с населением в 600 тысяч человек, выдано разрешение на строительство всего четырех многоквартирных домов! – публично возмутился глава региона. – Конечно, результат сказался: цены на недвижимость растут, и томичи не имеют ни предложения нового жилья, ни возможности его купить.