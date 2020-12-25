Более 24,5 тысячи подключений - такой стала «явка» на региональное родительское собрание, которое департамент общего образования Томской области провел 16 декабря в онлайн-режиме на своей странице «ВКонтакте». И это понятно, ведь темой обсуждения стало все, что касается организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-х и 11-х классах в 2021 году.В целом порядок проведения ГИА-2021 будет похож на процедуру аттестации 2020 года за исключением некоторых изменений. Базовую информацию для участников собрания - обучающихся 9-х и 11-х классов, их родителей и педагогов - предоставила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич:- Что касается расписания проведения Единого госэкзамена, пока есть только проект, в котором говорится о трех этапах: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный для пересдач - с 3 по 17 сентября. Мы ожидаем, что в ЕГЭ примут участие чуть более 6 000 выпускников этого года и прошлых лет.Как и прежде, для допуска к экзаменам обучающимся 11-х классов надо получить зачет по итоговому сочинению (изложению). Сроки его проведения уже утверждены, основной день - 5 апреля, дополнительные - 21 апреля и 5 мая.Ирина Грабцевич обратила внимание и на другую важную информацию. В ЕГЭ-2021 остаются обязательными два экзамена - по русскому языку и математике, которые можно сдать в двух формах - профильный уровень и базовый. Для получения аттестата об общем образовании с отличием и федеральной медали «За особые успехи в учении» нужно набрать по обоим обязательным экзаменам не менее 70 баллов. И не ниже «пятерки», если математика сдается на базовом уровне.Особенности будущего годаОб особенностях ГИА в 2021 году рассказала заведующий Центра оценки качества образования Наталья Сербина: «Как и в предыдущие годы, планируется повсеместно использовать систему видеонаблюдения в пунктах во время проведения ЕГЭ. При этом в 96% аудиторий обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн с трансляцией на портале «СмотриЕГЭ».- Впервые экзамен по информатике будет сдаваться не в бумажном варианте, а на компьютере, - сообщила она. - Обратите внимание, что на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) есть ссылка на тренажер ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, любой желающий может попробовать силы. Мы в регионе, конечно, будем проводить тренировочные мероприятия для обучающихся. Одно из них уже прошло 19 ноября в пунктах сдачи ЕГЭ.Второе новшество коснется ОГЭ по химии в 9-м классе, оно предполагает выполнение практической части. Все пункты проведения экзамена будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы выпускник смог выполнить мини-лабораторную работу.Что особенно важно помнить, понять и выполнить выпускникам 11-х классов? До 1 февраля обучающимся необходимо подать заявление с указанием перечня предметов, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Об этом напомнила Ирина Грабцевич:- Мы традиционно советуем не ограничиваться узким набором из трех предметов. Решения выпускников могут поменяться, а вот формируемая база данных после рубежной даты 1 февраля закрывается, и внести изменения можно только по очень веским причинам. Изучите правила приема в вузы, посмотрите, какие предметы необходимы для конкретных специальностей. Эту информацию институты и университеты должны были разместить на своих сайтах до 1 ноября текущего года.ОГЭ для девятиклассников пройдет также в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 22 сентября. По прогнозам ОГЭ будут сдавать более 11 000 томичей. Обязательные условия допуска к ГИА-9 - положительные оценки по всем предметам и зачет по итоговому собеседованию по русскому языку. Сроки основного дня собеседования - 10 февраля, дополнительных - 10 марта и 17 мая. Помимо обязательных русского языка и математики дети должны выбрать два предмета из перечня для сдачи. Сделать это придется до 1 марта 2021 года, после этой даты изменения в индивидуальной программе сдачи ГИА будут невозможны.Председатель комитета воспитания и дополнительного образования областного департамента общего образования Вера Неверова озвучила минимальные баллы для получения 11-классниками аттестата. По русскому языку надо набрать не менее 24 баллов, по математике - не менее 27. И не ниже трех, если это математика базового уровня или ГВЭ (государственный выпускной экзамен - особая форма ГИА-11 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья).Отвечая на вопросы родителейОнлайн-участники родительского собрания поинтересовались, какое количество баллов по разным предметам необходимо для поступления в вузы.- Большинство вузов относится к Министерству образования и науки России, и количество баллов определено приказом этого ведомства от 25 августа 2020 года № 1113, - сказала Вера Неверова. - Приведу данные по основным предметам: русский язык, литература, география - 40 баллов, математика, физика, химия - 39, биология, иностранный язык - 30, обществознание - 45, история - 35, информатика - 44. Для педагогических вузов, которые относятся к Министерству просвещения, эту информацию надо смотреть в приказе Минпроса от 23 сентября 2020 года № 517.- Подобная информация по Единому госэкзамену размещена на портале ege.edu.ru - и темы итогового сочинения, и какие справки нужны, чтобы дети с ОВЗ сдавали экзамен в форме ОГЭ, - добавила Вера Васильевна. - Телефон горячей линии нашего департамента по вопросам ГИА: 51-27-62. Также на странице департамента общего образования «ВКонтакте» мы поместили презентацию, в которой родители и ученики найдут ответы на основные вопросы по ГИА.Конечно, участников встречи с экспертами интересовало множество деталей, касающихся выпускных испытаний. Что можно приносить на экзамены? Во сколько часов запускают в пункты проведения ЕГЭ и какова продолжительность экзаменов? Что делать, если выпускник и во время пересдачи не прошел испытание? Какие условия будут для детей с ОВЗ и находящихся на изоляции из-за коронавируса? По какому поводу можно подать апелляцию и в какие сроки? Что делать, если пришел на ЕГЭ без паспорта?Поступил даже такой вопрос: «Предвидится ли получение аттестата о среднем общем образовании без сдачи ЕГЭ, учитывая противоэпидемические ограничения?».- Нет, такого распоряжения нет, - ответила Ирина Грабцевич. - Но все противоэпидемические меры будут соблюдаться при сдаче экзаменов.Кстати, и забывчивым школьникам не нужно сломя голову бежать домой за паспортом. Для таких случаев применяется процедура подтверждения личности выпускника сопровождающим педагогом. «Хотя бы раз, но такое случается ежегодно. Так что пусть ребята не волнуются, в правилах проведения выпускных испытаний предусмотрены практически все ситуации», - с улыбкой сказала Ирина Борисовна и пожелала всем хорошей подготовки к экзаменам и успешной их сдачи.