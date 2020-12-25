Имена ребят были объявлены на ежегодной торжественной церемонии «Новогодний фейерверк юных талантов Томской области». Чествование школьников и их педагогов прошло в онлайн формате.Благодарственные письма и почетные знаки победителям и призерам 50 высокорейтинговых всероссийских и международных соревнований по социально-гуманитарному, естественнонаучному, научно-техническому, спортивному и художественно-эстетическому направлениям вручила Людмила Огородова, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации.В числе награжденных победители и финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена», акции «Я - гражданин России», всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, конкурса «Большие вызовы», инженерной олимпиады НТИ, международных соревнований RoboCup и других турниров, включая международные и всероссийские предметные олимпиады.- Своими успехами вы подтверждаете, что Томская область - это регион знаний. Желаем вам, вашим родителям и педагогам, успешно подготовившим вас, новых открытий, достижений и побед, которые помогут вам в дальнейшем стать успешными людьми, - поздравила награжденных вице-губернатор.Для участников предпраздничного «Фейерверка» шесть томских вузов и Северский технологический институт НИЯУ МИФИ провели новогоднюю лотерею, ребята получили подарки и приглашения принять участие в олимпиадах вузов, которые помогут им поступить в выбранное высшее учебное заведение.