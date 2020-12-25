«Новые люди» - молодая политическая партия. Она получила регистрацию весной 2020 года и заявила о себе в нескольких регионах страны. В их числе и Томская область. Проблем, которые доставляют неудобства местным жителям, тут немало. Однако упор новая политическая сила сделала на самых острых вопросах, касающихся медицины.Коронавирусная инфекция не утихает. Информация о COVID-19, казалось бы, звучит из каждого утюга, но вопросов у людей меньше не становится. Но главная беда – задать вопрос некому.- К сожалению, ситуация с коронавирусом в Томске тяжелая. Больницы переполнены, много медучреждений были отданы под ковидные госпитали. Количество заболевших столько, что дозвониться на горячую линию Минздрава очень сложно. - говорит депутат Думы Томска и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Максим Вдовин. – В итоге, мы совместно с депутатом городской Думы Томска от партии Новые Люди Александром Цин-Дэ-Шанем и Юлией Мустафиной, создали антиковидный чат, в котором люди получают поддержку от врачей. Медики дистанционно дают разъяснения по профилактике коронавируса и его симптомах.Чат был создан в Telegram 1 ноября и всего за несколько дней к нему подключились больше тысячи человек. Сейчас число участников достигло 2350. Среди них врачи, а также провизоры, которые подсказывают где и какие лекарства есть в наличии.- В чат вступили 15 врачей разного профиля. Это те, кто сейчас по каким-либо причинам не может находиться на рабочем месте в больнице, например, из-за декрета или из-за карантина, на который ушла вся его семья, - уточняет Максим Вдовин. - Чтобы не терять время, они помогают в «удаленном» формате. При этом, отмечу, врачи дают советы и рекомендации безвозмездно. За время работы чата оказано более двух тысяч консультаций, и получены сотни благодарностей от томичей.Также на базе партии «Новые люди» создан волонтерский корпус, который подключен к чату.- Они помогают жителям Томска, которые находятся на самоизоляции или по каким-то другим причинам не могут выйти из дома: инвалидам, многодетным семьям и одиноким пожилым людям, - добавляет координатор партии «Новые люди» Максим Вдовин. – Добровольцы помогают с уборкой, покупают и разбирают продукты, доставляют комплекты лекарств.В преддверии Нового года партия решила поднять настроение жителям Томска. Ведь люди хотят праздника. На улицах Дед Мороз «Новых людей» раздает елочные игрушки с пожеланиями. У горожан также есть возможность сфотографироваться и поучаствовать в конкурсе, победители которого получают ценные призы.