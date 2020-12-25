Знаковым событием для большой группы томских инициативных и креативных профессионалов, мастеров своего дела, стал первый региональный конкурс «Лучший наставник - 2020».Его учредителем является департамент профессионального образования Томской области. Обязанности за практическую реализацию были возложены на специалистов ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций».- Мероприятия по наставничеству на территории Томской области проходят в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». При организации регионального конкурса была поставлена цель: содействовать развитию системы наставничества и повышению социального статуса наставника в нашей области, - рассказывает член жюри конкурса Галима Мударисова. - Для проведения заочного и очного этапов мероприятия был отведен целый месяц - ноябрь 2020 года, а подвели итоги и провели церемонию награждения в первый день декабря.В конкурсе принял участие 51 человек из 22 профессиональных образовательных организации и 8 областных предприятий. По итогам заочного этапа в финал (очный этап) вышел 21 конкурсант, представлявший 12 профессиональных образовательных организаций и 8 индустриальных партнеров.На церемонию награждения финалисты были приглашены в актовый зал Томского государственного педагогического колледжа. Программа заключительного конкурсного дня включала ряд испытаний: викторину по наставничеству, решение кейсов (проблемных ситуаций из наставнической деятельности), публичные выступления в форме самопрезентации и мастер-классы.По итогам всех этапов конкурса экспертная группа путем открытого голосования определила наставников-победителей и призеров в каждой номинации. «Лучшего наставника на предприятии» определили по двум моделям: «наставник - студент», «наставник - молодой специалист». По двум моделям: «наставник-навигатор», «наставник-тренер» - распределили места в номинации «Лучший наставник в профессиональной образовательной организации». В этих списках оказались самые инициативные и креативные педагоги и специалисты различных отраслей экономики. Специальные призы были вручены группе ребят, участвующих в акции «Спасибо наставник!».- Все номинированные конкурсанты представляли результаты своей наставнической деятельности, методические разработки, достижения в профессиональной и общественной деятельности, проводили самопрезентацию, участвовали в викторине и решали кейсы, - продолжает Галима Мударисова. - Некоторые из них провели для своих коллег увлекательные мастер-классы. Так, преподаватель юридических дисциплин Северского промышленного колледжа Нина Владимировна Розе представила в режиме онлайн практическую работу студенческой юридической консультации. Преподаватель Томского политехнического техникума, наставник-тренер Татьяна Владимировна Альмендингер поделилась с коллегами опытом, как помочь студенту стать успешным. Старший воспитатель детского сада № 13 Томска, наставник для молодых специалистов Наталья Юрьевна Терешкова провела мастер-класс «Развитие soft skills компетенций у молодых специалистов». Евгений Сергеевич Сухарев, мастер производственного обучения из ПФ ОГБПОУ «ТПТ», наставник-навигатор, свой мастер-класс посвятил теме «Наставничество как стиль жизни». Площадки мастер-классов стали местом, где коллеги-наставники живо обсуждали волнующие их темы, дополняли полученную информацию интересными фактами из личной практики.Трем наставникам - Дмитрию Антипову, Наталье Терешковой и Евгению Косенкову - была предоставлена возможность стать участниками пресс-конференции, на которой также обсуждался личный опыт, как наставник может влиять на профессиональный рост наставляемого (студента или молодого коллеги).По отзывам участников регионального конкурса, это событие стало для них подтверждением того, что наставничество - важный фактор для профессионального роста каждого человека. И деятельность, которой они посвящают часть своей жизни, имеет особую ценность: только личность может воспитать личность, на опыте передать ключевые профессиональные компетенции начинающим специалистам.