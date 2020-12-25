Миссия: объяснять, показывать, вдохновлятьСистема профессионального образования Томской области активно участвует в реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Особенно важно рассказать о значительных событиях, которые повышают престиж системы профобразования не только в регионе, но и за ее пределами.Одним из таких событий стало открытие в Томске Центра опережающей профессиональной подготовки. По указу президента к 2024 году в России должны быть открыты не менее ста центров опережающей профессиональной подготовки. Открытие первых 14 центров состоялось в 2019 году, в том числе в Томске.Уже третий год наши колледжи и техникумы успешно участвуют в конкурсах на получение грантов Министерства просвещения РФ. Средства, полученные в виде грантов, используются для создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по различным компетенциям: промышленные и инженерные технологии; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство и дизайн; сфера услуг.Обновление и создание учебных мастерских ведется с учетом кластерной политики, под задачи региона, развития бизнеса и отраслей экономики. Например, Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, как победитель этого конкурса, получит средства на создание в 2021 году четырех мастерских - по управлению автогрейдером, управлению фронтальным автопогрузчиком, плотницкому делу и ландшафтному дизайну.Обновляя инфраструктуру учреждений, мы стремимся менять качество подготовки выпускников СПО под потребности работодателей. В настоящее время механизмом оценки качества профессионального образования является итоговая государственная аттестация в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен позволяет оценить уровень компетенций выпускника путем наблюдения за процессом выполнения практических трудовых действий в условиях, приближенных к производственным.Преподаватель - студент - работодательКачество профессионального образования напрямую зависит от квалификации педагогических работников. Так, в системе профобразования утвержден план, по которому один раз в три года педагоги и сотрудники учреждений проходят повышение квалификации по программам, основанным на опыте WorldSkills Russia.Важную роль в повышении качества подготовки рабочих и специалистов играют созданные в каждом учреждении управляющие советы, которые являются общественно-государственной формой управления. Советом, как правило, руководит один из работодателей, а входят в него представители общественности, работники образовательного учреждения, работодатели и студенты.Стоит особенно отметить такой важный фактор, как возобновление в системе СПО института наставничества, который является серьезным инструментом повышения качества профобразования и инвестицией в профессиональную подготовку молодежи.В 2019 году совместно с педагогическим сообществом и работодателями была разработана модель наставничества системы профобразования и индустриальных партнеров, в которой определены миссия, цель и ее задачи. Прописаны также формы наставничества и механизмы реализации модели в нашем регионе.В этой модели закреплены две формы наставничества: «работодатель - студент» и «преподаватель (мастер производственного обучения) - студент». В 2020 году она была утверждена и реализуется во всех организациях СПО. Поставлена задача вовлечь в различные формы наставничества не менее 30 процентов студенческого контингента.Важно, чтобы наши студенты закреплялись за наставниками на производстве. В образовательной организации с молодежью работают наставники-навигаторы, задача которых объяснять, показывать, вдохновлять и, наконец, довести выпускника до конкретного предприятия. А там опытные специалисты помогут молодому человеку освоить тонкости профессии. Для нас важно, чтобы на любом предприятии в различных отраслях экономики видели, как наши студенты и выпускники растут профессионально, как развиваются их компетенции.WorldSkills: новый импульс для развитияРазвивающееся в последние годы в России чемпионатное движение WorldSkills, которое направлено на повышение качества подготовки рабочих и специалистов, на популяризацию профессий среди молодежи, придало новый стимул развитию наставничества.С участием наставников ведется подготовка студентов к конкурсам WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), «Абилимпикс» (для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья), а также к чемпионату сквозных рабочих профессии высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, Green Skills (экологические навыки).В 2020 году в особых условиях мы провели Форум работающей молодежи, региональный конкурс «Лучшие практики наставничества», Всероссийскую научно-практическую конференцию по наставничеству, региональный журналистский конкурс «Наставник - это звучит гордо». Областной конкурс «Лучший наставник», I региональный форум наставников - эти события привлекли внимание к движению как молодежи, так и опытных профессионалов. По итогам года мы опубликуем сборник статей о лучших практиках наставничества не только нашего региона, но и России в целом. Кроме того, уже напечатана серия открыток и проведена акция «Спасибо наставнику».Сегодня не только мы сами, но и работодатели понимают, что если будет работать институт наставников, то повысятся уровень профессиональной подготовки, личные и профессиональные компетенции наших выпускников, успешнее будет их трудоустройство в различных отраслях экономики Томской области.Когда-то Уильям Шекспир сказал: «Природа милостей своих не дарит за спасибо». Имеется в виду, что человек, наделенный талантом, должен не таить свой дар, а проявить его во всей полноте, неся людям вокруг радость и свет. Наверное, образнее и не скажешь. Это правильно: если ты лучший среди лучших, будь лидером и делись своими навыками с другими, научи их, как стать равным тебе или даже совершеннее!