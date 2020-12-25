Всероссийская олимпиада школьников - самое массовое интеллектуальное состязание, в котором ежегодно по всей стране участвуют более шести миллионов учащихся. В Томской области оператором этого важного мероприятия с сентября 2019 года является Региональный центр развития образования (РЦРО).- За год работы по организации этапов Всероссийской олимпиады мы выявили ряд проблем, в том числе касающихся уровня подготовки школьников и профессионального уровня педагогов, - рассказывает директор РЦРО Надежда Лыжина. - С целью их решения и был создан Центр олимпиадной подготовки – наш новый проект, объединяющий людей, организации и ресурсы, проект, продвигающий олимпиадное движение и способствующий его развитию.По словам руководителя РЦРО, активная деятельность Центра олимпиадной подготовки (ЦОП) началась с мая 2020-го. Совместно с региональными предметно-методическими комиссиями в онлайн-формате для учеников и педагогов были организованы занятия по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиады.За время летнего и осеннего онлайн-интенсивов было проведено более 130 занятий по 13 предметам - химии, математике, физике, ОБЖ, истории, обществознанию, праву, искусству, географии, литературе, экологии, физической культуре, технологии. Обучение по программам ЦОП уже прошли около 850 учителей и 2 500 школьников.Опытные партнеры, учителя и родители- Нашими партнерами в новом проекте стали Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ, Региональный научно-образовательный математический центр НИ ТГУ, Учебный центр «ТРИО», специализирующийся на подготовке к экзаменам и олимпиадам по техническим предметам (математика, химия, информатика, физика), - говорит начальник отдела развития олимпиадного движения РЦРО Мадина Сарычева. - Ведущие занятий - члены региональных предметно-методических комиссий и предметных жюри, преподаватели и ученые томских университетов, опытные школьные учителя.Занятия были организованы в группах «Региональный центр развития образования» и «Центр олимпиадной подготовки РЦРО» в социальной сети ВКонтакте. Помимо онлайн-лекций, педагоги провели разборы олимпиадных задач школьного этапа по математике и муниципального - по химии; тренировочный тур для потенциальных участников муниципального этапа олимпиады по информатике; организовали для школьников онлайн-IT «Le-конференция».- В перспективе важным направлением деятельности ЦОП станет целенаправленное вовлечение ребят в олимпиадное движение через участие в интеллектуальных играх и соревнованиях, - считает директор РЦРО. - Очень важно вовлечь в это движение как можно большее количество школьников, создать такую среду, чтобы в состязательности и здоровой конкуренции талантливые ребята проявили себя.Однако важнейшим условием выявления одаренного ребенка, как известно, является присутствие рядом взрослого человека - педагога или родителя, который разглядит неординарные способности, начнет развивать талант и даст ему раскрыться. Поэтому, по мнению Надежды Лыжиной, взрослые, включенные в олимпиадное движение, должны быть подготовлены к работе с одаренным ребенком, знать и понимать, какие методы выбрать, какие ресурсы использовать. Так что еще одно важное направление работы РЦРО - работа с педагогами и родителями.Для педагогов специалисты РЦРО планируют проведение курсов повышения квалификации, развитие системы наставничества, при которой учителя с успешным опытом подготовки победителей олимпиад будут сопровождать менее опытных коллег. Наиболее талантливых разработчиков олимпиадных заданий и успешных наставников для школьников и учителей выявят через конкурсные механизмы.Важно объединить ресурсы- Важной составляющей деятельности ЦОП станет методическая работа: разработка образовательных программ для школьников и повышения квалификации - для педагогов, их экспертиза; сопровождение творческих групп; развитие конкурсных механизмов, - поясняет Мадина Сарычева. - В результате будет аккумулироваться важнейшая информация, поэтому формирование банков интеллектуальных ресурсов (программ, методических разработок, олимпиадных и тренировочных заданий) и баз данных (победителей и призеров олимпиад, тренеров, преподавателей, наставников) также является объектом нашего внимания.Создание Центра олимпиадной подготовки, по убеждению руководства РЦРО, открывает колоссальные возможности для взаимодействия с партнерами - университетами, научно-исследовательскими институтами, центрами дополнительного образования и другими образовательными организациями. В перспективе - создание карты ресурсов региональных и федеральных партнеров, формирование в регионе сети базовых организаций с целью повышения уровня подготовки школьников к олимпиадам и профессионального уровня педагогов.Справка «КП»Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном может участвовать любой желающий, начиная с 5-го класса (в соревнованиях по русскому языку и математике - с 4-го). Чтобы попасть на следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который устанавливают организаторы олимпиады. Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11-х классов, а в региональном и заключительном могут участвовать школьники 9-11-х классов.Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.