24 декабря в Томской области общее число заболевших составило 23 109 человек. За сутки было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 111 - признаки ОРВИ, у 26 пневмония, у 47 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 198 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 18 585, число умерших 209 (в том числе 3 за текущие сутки).В обсерваторе под Томском на карантине находится 7 человек.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,7% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 496,6.