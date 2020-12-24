Пандемия стала внезапной проверкой готовности практически для всего российского образования, большинство учебных заведений вынужденно перешли в новый формат, экспериментируя с удаленкой.Межмуниципальному учреждению по работе с одаренными и высокомотивированными детьми не впервой справляться с трудностями. Уже семь лет на базе МАОУ «Зональненская СОШ» решаются важные ключевые задачи, поставленные перед российским образованием. Эпидемиологическая ситуация в стране не позволила провести большую часть очных мероприятий. Организация не осталась в стороне и продолжила деятельность в онлайн-режиме.Перешли в статус «онлайн»В декабре 2019 года учащиеся 8-х классов Зональненской школы Ольга Молерова, Анастасия Рубежанская и Мария Бойнегри получили возможность представлять Томскую область на Московском международном форуме «Одаренные дети-2020». Была проделана большая работа, но из-за коронавируса мероприятие перевели в дистанционный формат.Участницы не сдались и все проекты, скетчи, литературные произведения отправляли членам жюри в видеоформате. Результатом творческой работы стали два первых места в номинации «Литературный салон» и «Приз жюри» в номинации «Музыкальная».- Я бы не сказала, что работать в дистанционном формате было сложно, но менее интересно. Хотелось посмотреть Москву, пообщаться с ребятами из других регионов, поделиться опытом, почувствовать большую сцену. Когда узнали, что придется записывать видео, ненадолго потеряли вдохновение. И все же дух конкуренции высок. Мы принялись за работу и сделали все, чтобы выступить достойно, - поделилась участница проекта Ольга Молерова.По словам координатора центра Светланы Исаковой, объем проделанной работы оказался меньше, чем в очном режиме, но качество содержания не пострадало. В процессе школьники создали социальные ролики о бездомных животных, разрыве связей между детьми и родителями, о проблемах экологии. Высокие результаты отмечены также в викторинах по праву и финансовой грамотности.Навстречу новомуНа сегодняшний день центр организует разнообразные интеллектуальные, социальные и творческие мероприятия не только на базе Зональненской школы, но и дистанционно для учебных заведений всего Томского района. Специалисты проводят образовательные мастер-классы для учащихся, занимаются организацией повышения квалификации учителей, работающих с высокомотивированными детьми. Вся работа учреждения образования направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей одаренных школьников.В ноябре 2020 года учителя русского языка и литературы Зональненской школы Ирина Важенина и Светлана Исакова по итогам всероссийского конкурсного отбора прошли обучение на базе Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО).- Работа с одаренными детьми - это большой труд. К ним нужен особый подход, - считает Светлана Анатольевна - Важно помочь придать уникальную форму их бесценному дару. Наши педагоги активно развиваются в этом направлении.В следующем году ММЦ «Инициатива» планирует продолжить работу в выбранном направлении. Педагоги уверены, что будет много новых идей, которые принесут хорошие результаты.